Covid oggi Italia, 38.168 contagi e 345 morti: ultimo bollettino settimana

Numeri del Covid in Italia, regione per regione, con i dati di Protezione Civile e ministero della Salute

Sono stati 38.168 i contagi da Coronavirus in Italia nel bollettino settimanale di oggi con i dati Covid dal 20 al 26 gennaio della Protezione Civile e del ministero della Salute. Numeri in calo del 26,5% rispetto alla settimana precedente, quando erano 51.897. Si registrano, inoltre, altri 345 morti in calo del 30,3% rispetto alla settimana precedente quando erano 495.

Nell'ultima settimana il tasso di positività per Covid in Italia è al 6,3%, con una variazione di 1,3 punti percentuali in meno rispetto alla settimana precedente (quando era al 7,6%). Calano anche i test eseguiti in 7 giorni: il bollettino riporta infatti un totale di 608.732 tamponi, pari all'11,4% in meno rispetto alla settimana precedente in cui erano 687.233.



I DATI DALLE REGIONI

ABRUZZO - Sono 1.831 (di cui 996 reinfezioni) i nuovi contagi da Covid registrati tra il 21 e il 27 gennaio in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza – al netto dei riallineamenti – a 647.542 (di cui 35462 reinfezioni). Il bilancio dei pazienti morti registra 18 nuovi casi (di età compresa tra 75 e 98 anni, di cui 6 risalenti a periodi precedenti e comunicati solo questa settimana dalle Asl) e sale a 3895.Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità precisando che nel totale dei casi positivi sono compresi anche 632469 dimessi/guariti (+2913 rispetto a venerdì scorso).

Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 11178 (-1100 rispetto a venerdì scorso). Di questi, 111 pazienti (-44 rispetto a venerdì scorso) sono ricoverati in ospedale in area medica; 4 (-4 rispetto a venerdì scorso) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. Nell’ultima settimana sono stati eseguiti 3666 tamponi molecolari (2573809 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 10116 test antigenici (4777753).

Del totale dei casi positivi, 130877 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+215 rispetto a venerdì scorso), 186275 in provincia di Chieti (+969), 154433 in provincia di Pescara (+440), 153637 in provincia di Teramo (+226), 13194 fuori regione (invariato) e 9126 (-19) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

TOSCANA - Sono 278 i nuovi contagi da covid in Toscana secondo il bollettino di oggi, 27 gennaio. Non si registrano invece nuovi decessi. 46 i nuovi casi confermati con tampone molecolare e gli altri 232 con test rapido. Il numero dei contagiati rilevati nella regione dall'inizio della pandemia sale dunque a 1.581.670. I nuovi casi sono lo 0,02% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% (1.965 persone) e raggiungono quota 1.511.736 (95,6% dei casi totali). I dati, relativi all'andamento della pandemia, sono quelli accertati oggi sulla base delle richieste della Protezione civile nazionale.

Al momento in Toscana risultano pertanto 58.466 positivi, -2,8% rispetto a ieri. Di questi 233 (9 in più rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale: 8 (1 in più) si trovano in terapia intensiva.

Dall'ultimo bollettino quotidiano sono stati eseguiti 365 tamponi molecolari e 3.104 tamponi antigenici rapidi: di questi l'8% è risultato positivo. Sono invece 457 i soggetti testati, escludendo i tamponi di controllo: il 60,8% di questi è risultato positivo. Oggi non si registrano nuovi decessi. Restano quindi 11.468 i deceduti dall'inizio dell'epidemia.

CALABRIA - Sono 142 i nuovi contagi da covid in Calabria secondo il bollettino di oggi, 27 gennaio. Si registrano inoltre altri 3 morti. 1.923 i tamponi effettuati, +301 guariti, sale a 3.294 il totale dei decessi. Il bollettino, inoltre, registra -162 attualmente positivi, -1 ricoveri (per un totale di 130) e, infine, terapie intensive stabili (per un totale di 10).