Covid oggi Italia, 38.507 contagi e 115 morti: bollettino 13 maggio

Numeri del Covid in Italia, regione per regione, nel bollettino di Protezione Civile e ministero della Salute

Sono 38.507 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 13 maggio 2022, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 115 morti.

Sono +265.647 i tamponi effettuati e il tasso di positività è al 14,5%. In calo i ricoverati con sintomi che sono in totale 7.907 (-251) mentre i pazienti in terapia intensiva sono in lieve aumento (+7) per un totale di 341 con 44 ingressi del giorno.

DATI E NUMERI COVID DELLE REGIONI

LAZIO - Sono 3.431 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 13 maggio 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 7 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 6.571 tamponi molecolari e 19.859 antigenici con un tasso di positività al 12.9%. I casi a Roma città sono a quota 1.713.

Nel dettaglio, nella Asl Roma 1 sono 669 i nuovi casi e 1 decesso; nella Asl Roma 2 sono 506 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24 ore; nella Asl Roma 3 sono 538 i nuovi casi e 1 decesso; nella Asl Roma 4 sono 185 i nuovi casi e 1 decesso; nella Asl Roma 5 sono 265 i nuovi casi e 0 i decessi; nella Asl Roma 6 sono 337 i nuovi casi. Nelle province si registrano 931 nuovi casi. La Asl di Frosinone registra 326 nuovi casi e 1 decesso; la Asl di Latina 412 casi; la Asl di Rieti 83 nuovi casi, mentre nella Asl di Viterbo sono 110 i nuovi casi e 1 decesso.

VENETO - Sono 3.614 i nuovi contagi da covid in Veneto secondo i dati dell’ultimo bollettino di oggi, 13 maggio. Si registrano inoltre altri 4 morti. Il totale dei casi da inizio pandemia è arrivato a 1.719.946, mentre gli attualmente positivi sono 52.268. Il totale dei decessi da inizio pandemia è 14.577. Negli ospedali veneti sono ricoverate 467 persone in area medica e 26 in terapia intensiva. Negli ospedali di comunità i ricoverati positivi sono 123. Nella giornata di ieri sono state effettuate 1.197 vaccinazioni anti-Covid.

TOSCANA - Sono 1.674 i nuovi contagi da covid in Toscana secondo il bollettino di oggi, 13 maggio. Si registrano inoltre altri 9 morti. 11.081 i test effettuati, di cui 2.165 tamponi molecolari e 8.916 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 15,11% (63,5% sulle prime diagnosi). 483 i casi confermati con tampone molecolare e 1.191 da test rapido antigenico, che portano il totale a 1.126.522 dall'inizio dell'emergenza sanitaria da Coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 1.076.698 (95,6% dei casi totali).

Oggi sono stati eseguiti 2.165 tamponi molecolari e 8.916 tamponi antigenici rapidi, di questi il 15,1% è risultato positivo. Sono invece 2.637 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 63,5% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 39.845, -3% rispetto a ieri. I ricoverati sono 490 (17 in meno rispetto a ieri), di cui 17 in terapia intensiva (1 in più). Oggi si registrano 9 nuovi decessi: 5 uomini e 4 donne con un'età media di 81,3 anni.

EMILIA ROMAGNA - Sono 3.528 i nuovi contagi registrati oggi, 13 maggio 2022, in Emilia-Romagna, su un totale di 17.640 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 9.389 molecolari e 8.251 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 20%. Lo riferisce il bollettino con i dati Covid della Regione. Si registrano 14 decessi. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 31 (invariato rispetto a ieri), l’età media è di 66,5 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.172 (-21 rispetto a ieri, -1,8%), età media 75,8 anni.

PUGLIA - Sono 2.599 i nuovi contagi da coronavirus oggi 13 maggio 2022 in Puglia, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 9 decessi. I nuovi casi di positività sono stati rilevati su 17.542 test giornalieri. I nuovi casi per provincia: Provincia di Bari: 873 - Provincia di Bat: 142 - Provincia di Brindisi: 246 - Provincia di Foggia: 308 - Provincia di Lecce: 572 - Provincia di Taranto: 423 - Residenti fuori regione: 27 - Provincia in definizione: 8. Sono 90.905 le persone attualmente positive in Puglia, 483 ricoverate in area non critica, 23 in terapia intensiva. Da inizio emergenza, 1.104.883 casi totali nella Regione, 10.794.053 test eseguiti, 1.005.592 persone guarite e 8.386 decessi.

SARDEGNA - In Sardegna si registrano oggi, 13 maggio 2022, 1.409 ulteriori contagi da coronavirus. Lo riferisce il bollettino con i dati Covid della Regione. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 6271 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 11 ( stesso dato di ieri ). I pazienti ricoverati in area medica sono 256 ( + 5 ). Sono 23925 i casi di isolamento domiciliare ( + 256 ). Si registrano 4 decessi: due donne di 83 e 84 anni e due uomini di 66 e 81 anni, residenti in provincia di Oristano.

CALABRIA - Sono 1.194 (su 5.942 tamponi effettuati) i nuovi contagi da coronavirus oggi 13 maggio 2022 in Calabria, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano 3 morti (per un totale di 2.548 decessi). Il bollettino, inoltre, registra -1.465 attualmente positivi, -10 ricoveri (per un totale di 205) e, infine, -1 terapie intensive (per un totale di 10).

ABRUZZO - Sono 1.374 i nuovi contagi da coronavirus oggi 13 maggio 2022 in Abruzzo, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri tre decessi. I nuovi casi di positività portano il totale dall’inizio dell’emergenza – al netto dei riallineamenti – a 392961. Dei positivi odierni, 1132 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 3 nuovi casi (di età compresa tra 64 e 94 anni, tutti residenti in provincia dell’Aquila) e sale a 3261. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 359155 dimessi/guariti (+1427 rispetto a ieri). Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità.

Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 30545 (-57 rispetto a ieri). Nel totale sono ricompresi anche 3310 casi riguardanti pazienti di cui non si hanno notizie e sui quali sono in corso verifiche. Sono 281 i pazienti (-4 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in area medica; 8 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 30256 (-53 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2544 tamponi molecolari (2295369 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 6823 test antigenici (3659006). Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 14.66 per cento.

VALLE D'AOSTA - Sono 62 i nuovi contagi da coronavirus registrati oggi, 13 maggio 2022, in Valle d’Aosta a fronte di 11 guariti. Lo riferisce il bollettino con i dati Covid della Regione. Gli attuali positivi sono 1302 di cui 25 ricoverati in ospedale. Un paziente risulta, invece, ricoverato in terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore non si registra alcun decesso. Le persone decedute in Valle d’Aosta da inizio epidemia con diagnosi Covid restano, pertanto, a 534. I nuovi casi testati nelle ultime 24 ore sono 43, i tamponi effettuati 369.