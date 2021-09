Covid oggi Italia, 4.021 contagi e 72 morti: bollettino 14 settembre

Sono 4.021 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, martedì 14 settembre 2021, secondo i dati - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile. Da ieri registrati altri 72 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 318.593 tamponi con un tasso di positività che scende all'1,3% dal 2,3 % di ieri. Nelle ultime 24 ore i guariti sono stati 7.501. Il totale dei positivi al momento nel nostro Paese è di 122.340 persone. In calo i ricoverati, in tutto sono 4.165, trentacinque in meno da ieri. Le terapie intensive occupate sono 554, nove in meno nelle ultime 24 ore.

I dati delle Regioni

ABRUZZO - Sono 87 i nuovi contagi da coronavirus in Abruzzo secondo il bollettino di oggi, 14 settembre. Zero, invece, i morti nelle ultime 24 ore. I nuovi casi hanno un'età compresa tra 3 e 94 anni e portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 80.284. Il totale risulta inferiore in quanto sono stati eliminati 6 casi, comunicati nei giorni scorsi, risultati duplicati o in carico ad altra Regione. Il bilancio dei morti resta fermo a 2.535.

Gli attualmente positivi (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 2093 (-79 rispetto a ieri): nel totale sono ricompresi anche 407 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall’inizio dell’emergenza, sui quali sono in corso verifiche. 73 pazienti (-2 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 7 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 2.013 (-77 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

BASILICATA - Sono 58 i contagi da coronavirus in Basilicata oggi, 14 settembre 2021, secondo i numeri del bollettino della regione. Registrato un decesso. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 955 tamponi molecolari. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 50 (-3) di cui 4 in terapia intensiva mentre gli attuali positivi sono in tutto 1.267 (+1). I lucani guariti o negativizzati sono 49.

VENETO - Sono 427 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 14 settembre 2021, secondo i dati covid-19 nel bollettino della regione. Registrati altri 7 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 46.934 tamponi, il tasso di positività è allo 0,91%. "L'incidenza si sta abbassando", dice il governatore Luca Zaia. Nella regione, ad oggi i positivi sono 12.589. Sono 261 i pazienti covid in area non critica. In terapia intensiva, 56 persone. "In terapia intensiva -dice Zaia- l'80% dei pazienti non sono vaccinati. In area non critica, i non vaccinati sono quasi il 70%".

PUGLIA - Sono 187 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 14 settembre 2021, secondo i numeri del bollettino della regione. Registrati altri 4 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 15.099 test. Spiccano i 44 contagi in provincia di Bari. Le persone attualmente positive sono 3.589. I pazienti covid ricoverati in area non critica sono 183. In terapia intensiva, invece, 20 malati.

TOSCANA - Sono 279 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 14 settembre 2021, secondo i dati covid-19 del bollettino della regione anticipato dal governatore Eugenio Giani. "I nuovi casi registrati in Toscana sono 279 su 17.516 test di cui 7.099 tamponi molecolari e 10.417 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,59% (5,4% sulle prime diagnosi)", scrive Giani sui social, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati nella regione sono 5.108.788.

FRIULI VENEZIA GIULIA - Sono 91 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 14 settembre in Friuli Venezia Giulia, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Non si registrano decessi. Nelle ultime 24 ore 4.360 tamponi molecolari e 5.965 test rapidi antigenici. Sono 9 i pazienti in terapia intensiva, mentre quelli negli altri reparti risultano essere 45. Da inizio pandemia i decessi sono stati 3.809.

SARDEGNA - Sono 68 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 14 settembre in Sardegna, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati altri 4 morti: due donne, di 88 e 94 anni, e un uomo di 81 di Cagliari, oltre a una quarta vittima, un uomo di 86 anni di Sassari. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 3.408 tamponi processati tra molecolari e antigenici. I pazienti ricoverati in ospedale sono 201, 12 in meno rispetto a ieri, 23 in terapia intensiva, uno in meno rispetto a ieri). In isolamento domiciliare restano 4.447 persone.

EMILIA ROMAGNA - Sono 314 i nuovi contagi da coronavirus oggi 14 settembre in Emilia Romagna, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 2 decessi, uno a Reggio Emilia e l'altro a Rimini. Da ieri sono stati processati 35.554 tamponi. I guariti sono stati 1.048. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 41,9 anni. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Bologna a 94, Modena a 70, Piacenza a 30, Reggio Emilia a 29 e Rimini a 25.

LAZIO - Sono 326 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 14 settembre nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 5 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 8.327 tamponi molecolari e 12.148 antigenici con un tasso di positività all'1,5%. I ricoverati sono 448 e 62 le terapie intensive occupate. Da ieri sono guarite 680 persone. I casi a Roma città sono a quota 215.

Nell'Asl Roma 1 sono 75 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Nell'Asl Roma 2 sono 122 i contagi da ieri e un morto. Nell'Asl Roma 3 sono 18 i nuovi casi così come nell'Asl Roma 4. Nell' Asl Roma 5 sono 17 i nuovi casi e 2 decessi. Nell'Asl Roma 6 sono 18 nuovi contagi e 2 decessi. Nelle province nessun morto e 58 nuovi positivi, 25 a Frosinone, 12 a Latina, 4 a Rieti e 17 a Viterbo.