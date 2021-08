Covid oggi Italia, 4.168 contagi e 44 morti: bollettino 23 agosto

Sono 4.168 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, lunedì 23 agosto 2021, secondo i dati - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile. Da ieri registrati altri 44 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 101.341 tamponi con un tasso di positività al 4,1%. Le persone ricoverate in ospedale con sintomi sono 3.298, 161 in più rispetto a ieri, mentre sono 13 in più i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 485 persone. Dall'inizio dell'emergenza sono 4.488.779 i contagiati e 128.795 le vittime.

Leggi anche Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 23 agosto

I dati delle Regioni

ABRUZZO - Sono 11 i contagi da coronavirus in Abruzzo oggi, 23 agosto 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Registrato un altro morto (si tratta di una 95enne della provincia dell’Aquila) che porta a 2.520 il bilancio delle vittime dall'inizio dell'emergenza covid-19. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 73.550 dimessi/guariti (+105 rispetto a ieri). Ricoverati in ospedale 65 pazienti (+4 rispetto a ieri); 13 (+1 rispetto a ieri con 1 nuovo ingresso) in terapia intensiva, mentre altri 2.175 (-100 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 798 tamponi molecolari e 1030 test antigenici, come comunica l’Assessorato regionale alla Sanità.

Del totale dei casi positivi, 19.777 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+12 rispetto a ieri), 20131 in provincia di Chieti (invariato), 19124 in provincia di Pescara (+5), 18532 in provincia di Teramo (+4), 637 fuori regione (invariato) e 122 (-10) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

PUGLIA - Sono 144 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 23 agosto 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Non si registrano morti. I nuovi casi sono stati individuati su 7.286 test covid. Le persone attualmente positive sono 4.631. Sono 186 i pazienti covid ricoverati in area non critica. In terapia intensiva, invece, 22 persone.

TOSCANA - Sono 434 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 23 agosto 2021, secondo i dati del bollettino della regione anticipati dal governatore Eugenio Giani. "I nuovi casi registrati in Toscana sono 434 su 6.583 test di cui 5.258 tamponi molecolari e 1.325 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 6,59% (14,5% sulle prime diagnosi)", scrive Giani, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati sono 4.658.029.

LAZIO - Sono 348 i nuovi contagi da Coronavirus nel Lazio secondo il bollettino di oggi, 23 agosto. Nella tabella si fa riferimento ad altri 8 morti. I ricoverati sono 538, 32 in più rispetto a ieri, le terapie intensive sono 67, due in meno, i guariti sono 621. I nuovi casi a Roma città sono a quota 186.

Nell'Asl Roma 1 sono 42 i nuovi casi nelle ultime 24 ore e 2 decessi. Nell'Asl Roma 2 sono 105 i nuovi casi e 2 morti. Nell'Asl Roma 3 sono 39 i contagi e 2 morti. Nell' Asl Roma 4 sono 14 i nuovi casi. Nell' Asl Roma 5 sono 33 i nuovi casi e un morto. Nell'Asl Roma 6 sono 67 i nuovi casi e un morto.

Nelle province si registrano 48 nuovi casi, di cui 6 nell'Asl di Frosinone, 22 nell' Asl di Latina e 7 nell'Asl di Rieti, mentre se ne contano 13 nell'Asl di Viterbo.

EMILIA ROMAGNA - Sono 558 i contagi da coronavirus in Emilia Romagna oggi, 23 agosto 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Registrati altri 3 morti.

I nuovi casi sono stati individuati su un totale di 13.217 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore.La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 4,2%, un valore non indicativo dell’andamento generale visto il numero di tamponi effettuati, che la domenica è inferiore rispetto agli altri giorni.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 52 (+5 rispetto a ieri), 402 quelli negli altri reparti Covid (+17).

Dei 558 nuovi contagiati, 242 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 154 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 197 sono stati individuati all’interno di focolai già noti. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 34,8 anni.

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 290 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 379.393. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 14.732 (+265 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 14.278 (+243), il 96,9% del totale dei casi attivi.

SARDEGNA - Sono 311 i nuovi contagi da Coronavirus in Sardegna secondo il bollettino di oggi, 23 agosto 2021. Nella tabella si fa riferimento ad altri 3 morti: un 61enne di Cagliari e una coetanea del Sud dell'isola, oltre a un 81enne di Oristano. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 2.446 test tra molecolari e antigenici. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 22, uno in più rispetto a ieri. I pazienti ricoverati in area medica sono 197, quattro in più rispetto a ieri. Sono 7674 i casi di isolamento domiciliare, 43 in più rispetto a ieri.