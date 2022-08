Covid oggi Italia, 43.084 contagi e 177 morti: bollettino 9 agosto

Sono 43.084 i nuovi contagi da coronavirus in Italia oggi, 9 agosto 2022, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Ieri erano 11.976. Si registrano altri 177 morti (113 ieri). I tamponi processati tra molecolari e antigenici sono 272.495 (75.602 ieri), che fanno rilevare un tasso di positività al 15,8%. In calo i ricoveri (-236 rispetto a ieri per un totale di 8.816) e le terapie intensive (-8 rispetto a ieri per un totale di 331).

Ecco i dati regione per regione:

Lazio - Sono 3.333 i nuovi contagi da coronavirus oggi 9 agosto 2022 nel Lazio, secondo dati dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 10 morti. I ricoveri sono 909 i ricoverati (-41), 58 le terapie intensive (+1) e +8.611 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 14,2%. nuovi casi positivi (+1.999), sono 10 i decessi (+2), 909 i ricoverati (-41), 58 le terapie intensive (+1) e +8.611 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 14,2%. I casi a Roma città sono a quota 1.364".

Lombardia - Sono 5.474 i nuovi contagi da coronavirus oggi 9 agosto in Lombardia, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 20 morti. I nuovi casi individuati a fronte di 36.968 tamponi effettuati: il tasso di positività è al 14,8%. Aumenta il numero dei ricoverati: in terapia intensiva sono 37, 2 più di ieri; nei reparti Covid ordinari 1.137 (+12). Lo riferisce la Regione nel bollettino quotidiano.

Nel Milanese i contagi sono 1.365, di cui 463 nella città capoluogo. Seguono le province di Brescia (+835), Bergamo (+625), Varese (+436), Monza e Brianza (+410), Pavia (+362), Mantova (+360), Como (+306), Cremona (+273), Lodi (+167), Lecco (+134) e Sondrio (+88).

Piemonte - Sono 1.272 i nuovi contagi da coronavirus oggi 9 agosto 2022 in Emilia-Romagna, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 23 decessi.

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 43 (dato invariato rispetto a ieri), 1.446 negli altri reparti Covid. Questi i dati - accertati alle 12 di oggi sulla base delle richieste istituzionali - relativi all’andamento dell’epidemia in regione. Le persone complessivamente guarite sono 3.299 in più e raggiungono quota 1.725.641.

Toscana - In Toscana sono 2.237 i nuovi contagi da coronavirua oggi, 9 agosto 2022, secono il bollettino Covid della Regione. I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 1.257.138 (92,8% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 1.577 tamponi molecolari e 13.597 tamponi antigenici rapidi, di questi il 14,7% è risultato positivo. Si registrano 17 nuovi decessi. I ricoverati sono 574 (11 in meno rispetto a ieri), di cui 22 in terapia intensiva (1 in più). Oggi si registrano 17 nuovi decessi: 8 uomini e 9 donne con un'età media di 82,9 anni.

Abruzzo - Sono 1.826 i nuovi contagi da coronavirus oggi 9 agosto in Abruzzo, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 8 morti. Il totale dei casi nella regione, dall’inizio dell’emergenza – al netto dei riallineamenti, sale a 520053. Con i pazienti deceduti nelle ultime 24 ore - di età compresa tra 50 e 91 anni, di cui 2 risalenti ai giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl - il totale dei decessi è di 3568. Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità precisando che nel numero dei casi positivi sono compresi anche 472717 dimessi/guariti (+1836 rispetto a ieri).

Basilicata - Sono 382 i nuovi contagi da coronavirus oggi 9 agosto in Basilicata, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registra 1 morto. I nuovi casi sono stati individuati su un totale di 1.836 tamponi eseguiti. Nello stesso report sono state registrate 618 guarigioni. La persona deceduta è un ultraottantenne di Matera. I ricoverati per Covid-19 sono 62 (-5) di cui 3 in terapia intensiva: 26 (di cui 2 in TI) nell'ospedale di Potenza; 36 (di cui 1 in TI) in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono 10.149.

Sardegna - Sono 1.200 i nuovi contagi da covid in Sardegna secondo il bollettino di oggi, 9 agosto. Si registrano inoltre altri 6 morti. 1.116 i casi diagnosticati da antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 5.919 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 11 (come ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 161 (come ieri) mentre sono 23.235 i casi di isolamento domiciliare (-1.499). Si registrano 6 decessi: un uomo di 87 anni, residente nella Città Metropolitana di Cagliari; due donne di 88 e 94 e un uomo di 77 anni, residenti nella provincia del Sud Sardegna; un uomo di 80 e una donna di 82, residenti nella provincia di Sassari. Lo rende noto la Regione Sardegna.