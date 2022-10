Covid oggi Italia, 43.716 contagi e 60 morti: bollettino 8 ottobre

Numeri del Covid in Italia, regione per regione, nel bollettino di Protezione Civile e ministero della Salute

Sono 43.716 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 8 ottobre 2022, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 60 morti.

I DATI DELLE REGIONI

LAZIO - Sono 3.475 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 8 ottobre 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 2 morti.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 2.993 tamponi molecolari e 15.407 antigenici con un tasso di positività al 18,8%. I ricoverati sono 491, 5 in più di ieri, 33 le terapie intensive occupate, 3 in più di ieri e i guariti sono 2.234 in più di ieri. I casi a Roma città sono a quota 1.755.

Nel dettaglio i dati dei contagi sono distribuiti così: Asl Roma 1, 582 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24 ore; Asl Roma 2, 683 nuovi casi; Asl Roma 3, 490 nuovi casi; Asl Roma 4, 125 nuovi casi; Asl Roma 5, 263 nuovi casi; Asl Roma 6, 277 nuovi casi. Nelle province si registrano 1.055 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Nel dettaglio: Asl di Frosinone, 400 contagi; Asl di Latina, 357 i nuovi casi; Asl di Rieti, 100 nuovi casi; Asl di Viterbo, 198 nuovi casi e 1 decesso.

TOSCANA - Sono 2.547 i nuovi contagi da covid in Toscana secondo il bollettino di oggi, 8 ottobre. Si registrano inoltre altri 12 morti. 405 i nuovi casi confermati con tampone molecolare e gli altri 2.142 con test rapido. Il numero dei contagiati rilevati nella regione dall'inizio della pandemia sale dunque a 1.423.696. I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% (1.303 persone) e raggiungono quota 1.367.928 (96,1% dei casi totali). Al momento in Toscana risultano pertanto 44.937 positivi, +2,8% rispetto a ieri. Di questi 335 (9 in più rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale: 13 (stabili) si trovano in terapia intensiva.

La lista dei decessi si aggiorna con 12 nuovi morti: 3 uomini e 9 donne con un'età media di 84,6 anni.