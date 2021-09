Covid oggi Italia, 4.552 contagi e 66 morti: bollettino 17 settembre

Sono 4.552 i contagi da Coronavirus in Italia oggi, 17 settembre 2021, secondo numeri e dati Covid nel bollettino del ministero della Salute e della Protezione Civile. Da ieri registrati 66 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 284.579 tamponi con un indice di positività all'1,59%. Sono 3.989 ricoverati con sintomi, 29 in meno da ieri. In calo anche le terapie intensive occupate che sono 525, 6 in meno da ieri. Da ieri sono stati 6.549 i guariti, 4.383.195 da inizio pandemia.

I dati delle Regioni

LOMBARDIA - In Lombardia ci sono 360 nuovi positivi al Covid secondo i 40.119 tamponi processati nelle ultime 24 ore, che portano il tasso dei positivi allo 0,8%. Diminuiscono i ricoverati nei reparti, che sono 427 (-10), mentre in terapia intensiva ci sono due pazienti in più, per un totale di 59. I morti sono due.

CALABRIA - Sono 163 i nuovi contagi da coronavirus oggi 17 settembre in Calabria, che rischia la zona gialla, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 4 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 3.770 tamponi effettuati. I guariti sono +259. I decessi da inizio pandemia sono in tutto 1.369. Il bollettino, inoltre, registra -91 attualmente positivi, -84 in isolamento, -8 ricoverati e, infine, +1 terapie intensive (per un totale di 15).

LAZIO - Sono 368 i nuovi contagi da coronavirus oggi 17 settembre nel Lazio, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 5 morti. I nuovi casi a Roma città sono 189. Come evidenziato dall'assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato, i contagi delle ultime 24 ore (+54) sono stati individuati "su 8.570 tamponi molecolari e 12.106 tamponi antigenici per un totale di 20.676 tamponi. Sono 5 i decessi (+2), 435 i ricoverati (+2), 55 le terapie intensive (-1) e 424 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è all'1,7%.

CAMPANIA - Sono 477 i contagi da coronavirus in Campania oggi, 17 settembre 2021, secondo i numeri covid del bollettino della regione. I nuovi casi sono stati individuati su 16.544 test. Nel bollettino sono inseriti 6 nuovi decessi avvenuti nelle ultime 48 ore e un decesso avvenuto in precedenza ma registrato ieri. In Campania sono 26 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 323 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.

SARDEGNA - Sono 84 i nuovi contagi da coronavirus oggi 17 settembre in Sardegna, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 2 morti. Sono 2494 le persone testate nelle ultime 24 ore.

Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 6778 test. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 18 ( 3 in meno rispetto a ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 188 ( 2 in più rispetto a ieri) mentre 3801 sono i casi di isolamento domiciliare (180 in meno rispetto a ieri). Due i decessi: un uomo di 82 anni residente nella Provincia del Sud Sardegna e una donna di 89 anni residente nella Città metropolitana di Cagliari.

PUGLIA - Sono 175 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 17 settembre 2021, secondo i numeri covid del bollettino della regione. Registrati altri 5 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 13.482 test. Spiccano i 56 contagi in provincia di Lecce e i 47 in provincia di Bari. Le persone attualmente positive sono 3.246. I pazienti covid ricoverati in area non critica sono 176. In terapia intensiva, invece, 19 persone.

TOSCANA - Sono 494 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 17 settembre 2021, secondo i numeri covid del bollettino della regione anticipati dal governatore Eugenio Giani. Segnalati 9 morti. "I nuovi casi registrati in Toscana sono 494 su 18.241 test di cui 8.705 tamponi molecolari e 9.536 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,71% (7,7% sulle prime diagnosi)", scrive Giani sui social, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati in Toscana sono 5.164.681.

I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 262.919 (94,4% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 8.567, -1,9% rispetto a ieri. I ricoverati sono 402 (4 in più rispetto a ieri), di cui 48 in terapia intensiva (2 in meno). Oggi si registrano 9 nuovi decessi: 5 uomini e 4 donne con un'età media di 81,8 anni.

L'età media dei 494 nuovi positivi odierni è di 39 anni circa (25% ha meno di 20 anni, 24% tra 20 e 39 anni, 30% tra 40 e 59 anni, 15% tra 60 e 79 anni, 6% ha 80 anni o più).

Le persone complessivamente guarite sono 262.919 (650 in più rispetto a ieri, più 0,2%).

ABRUZZO - Sono 81 i nuovi contagi da coronavirus oggi 17 settembre in Abruzzo, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Nessun altro decesso da ieri. Da inizio pandemia i nuovi casi sono stati 2.535. Nelle ultime 24 ore sono stati 2.702 i tamponi molecolari e 4.167 test antigenici con un tasso di positività all'1.17 per cento. Da ieri sono stati 73 i guariti. I ricoverati sono 72 nei reparti ordinari Covid e 7 le terapie intensive occupate.

Tra le province con il maggior numero di nuovi casi positivi L'Aquila e Teramo, entrambe a 26, Chieti a 14 e Pescara a 11.

VALLE D'AOSTA - Sono 2 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 17 settembre in Valle d'Aosta, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Nessun altro decesso da ieri. In isolamento domiciliare 59 persone. Due i ricoverati in ospedale. Da ieri i guariti sono stati 7. Da inizio pandemia le vittime in Valle d'Aosta sono state 473.

PIEMONTE - Sono 296 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 17 settembre in Piemonte, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri c'è stato un decesso. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 27.649 tamponi, di cui 22.426 antigenici con un tasso di positività dell'1,1%. Da ieri i guariti sono stati 214.

Le terapie intensive occupate sono 23, uno in meno rispetto a ieri, mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono 206, 12 in più rispetto a ieri. In isolamento domiciliare 3.616 perone. Da inizio pandemia nella Regione sono morte 11.742 persone.

EMILIA ROMAGNA - Sono 473 i contagi da coronavirus in Emilia Romagna oggi, 17 settembre 2021, secondo i dati covid nel bollettino della regione. Si registrano altri 7 morti. I nuovi casi sono stati individuati su un totale di 27.908 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dell’1,7%.

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 8.850 tamponi molecolari. A questi si aggiungono anche 19.058 tamponi rapidi. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 770 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 393.227. Diminuiscono i casi attivi, cioè i malati effettivi, che oggi sono 13.063 (-304 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 12.611 (-285), il 96,5% del totale dei casi attivi.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 41 (-3 rispetto a ieri), 411 quelli negli altri reparti Covid (-16).

FRIULI VENEZIA GIULIA - Sono 102 i nuovi contagi da coronavirus oggi 17 settembre in Friuli Venezia Giulia, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Oggi c'è stato un morto, un 87enne di Trieste. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 4.725 tamponi molecolari e 4.648 i test rapidi antigenici. I ricoverati in ospedale sono 47, mentre sono 9 le terapie intensive occupate. Da inizio pandemia i morti sono stati 3.813.

BASILICATA - Sono 34 i contagi da coronavirus in Basilicata oggi, 17 settembre 2021, secondo i dati covid nel bollettino della regione. Eseguiti 1008 tamponi molecolari. Non si registrano decessi. I lucani guariti o negativizzati sono 64. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 49 (-1) di cui 4 in terapia intensiva mentre gli attuali positivi residenti in Basilicata sono in tutto 1.236 (-30). Per la vaccinazione, sono state effettuate 2.459 somministrazioni ieri.

SICILIA - Sono complessivamente 602, su 18.758 tamponi processati, i nuovi casi di Covid-19 registrati in Sicilia, dove gli attuali positivi scendono a quota 21.777. L'isola resta al primo posto in Italia per contagi giornalieri. Il dato è contenuto nel bollettino quotidiano del ministero della Salute, da cui emerge che in un solo giorno i guariti sono stati 1.529, mentre delle 16 vittime riportate oggi sono 5 sono i decessi avvenuti ieri, gli altri invece risalgono ai giorni scorsi.

Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 696, mentre si trovano in terapia intensiva 99 pazienti. Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 118 a Palermo, 75 a Catania, 125 a Messina, 54 a Ragusa, 91 a Trapani, 87 a Siracusa, 23 a Caltanissetta, 19 ad Agrigento e 10 a Enna.