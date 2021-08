Covid oggi Italia, 4.845 nuovi contagi e 27 morti: bollettino 3 agosto

Sono 4.845 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia di oggi, martedì 3 agosto, secondo i dati dell'ultimo bollettino della Protezione Civile con i dati del ministero della Salute. Oggi i morti sono stati 27 e i tamponi fatti sono stati 209.719 con un tasso di positività al 2,3%. Nove in più i ricoveri in terapia intensiva con 26 ingressi da ieri, mentre i ricoverati con sintomi da ieri sono stati 126 per un totale di 2.196 persone. Da inizio pandemia le vittime sono state 128.115. Sono 4.141.043 i guariti, 3.615 in più da ieri.

I dati, regione per regione

LOMBARDIA - Sono 586 i nuovi contagi da Coronavirus in Lombardia secondo il bollettino di oggi, martedì 3 agosto. Nella tabella si fa riferimento ad altri 3 morti. Sono stati 36.010 i tamponi effettuati, di cui è risultato positivo l'1,6%. Da inizio pandemia ci sono stati 33.830 decessi nella Regione. Aumentano i ricoverati nei reparti Covid ordinari che a oggi sono 237, 27 in più di ieri. Stabile a 32, invece, il numero di pazienti in terapia intensiva.

Sono 190 i nuovi casi di Covid nel territorio metropolitano di Milano, di cui 74 nella città capoluogo. Sono 72 i nuovi positivi di oggi nelle province di Brescia e di Varese. Seguono Bergamo con 57, Monza e Brianza con 48, Mantova con 32, Como con 31 e Pavia con 23. Incrementi più ridotti nelle province di Lodi, 10 in più, Cremona e Lecco, entrambe con 9 nuovi casi e Sondrio, dove sono solo 2.

SICILIA - Sono 809 i nuovi contagi da Coronavirus in Sicilia secondo il bollettino di oggi, martedì 3 agosto. Nella tabella si fa riferimento ad altri 6 morti. Da ieri i guariti o dimessi sono stati 395. Nella Regione gli attualmente positivi sono 408. Tra le province con il maggior numero di contagi Palermo a 146, Ragusa a 151, Agrigento a 119 e Catania a 102.

EMILIA ROMAGNA - Sono 365 i nuovi contagi da coronavirus registrati oggi, 3 agosto 2021, in Emilia Romagna, su un totale di 22.428 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Lo comunica la Regione nel bollettino quotidiano. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dell'1,6%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 22 (+2 rispetto a ieri), 247 quelli negli altri reparti Covid (+8). Non si registrano nuovi decessi. In totale dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione restano quindi 13.285.

LAZIO - Sono 421 i nuovi contagi da coronavirus oggi 3 agosto nel Lazio, secondo i dati dell'ultimo bollettino. Si registrano altri 3 morti. I casi Covid a Roma nelle ultime 24 ore sono 205. "Osserviamo una frenata del trend dei casi positivi (-122 su base settimanale) che ci aspettiamo sia confermata anche nei prossimi giorni", ha detto l'assessore alla Salute della Regione Lazio, Alessio D'Amato, in un nota, commentando i nuovi dati regionali.

SARDEGNA - Sono 210 i contagi da coronavirus in Sardegna oggi, 3 agosto 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri, registrato un morto. Nel dettaglio, i nuovi casi sono stati individuati su 2780 persone testate. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 19, lo stesso numero registrato ieri. I pazienti ricoverati in area medica sono 80 ( +3 rispetto a ieri). Sono 5.301 sono i casi di isolamento domiciliare (+106 rispetto a ieri). Si registra un decesso di una donna di 90 anni, residente nella Provincia Sud Sardegna.

TOSCANA - Sono 326 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 3 agosto 2021, secondo i dati del bollettino della regione anticipati dal governatore Eugenio Giani. Non si registrano morti "I nuovi casi registrati in Toscana sono 326 su 12.655 test di cui 6.832 tamponi molecolari e 5.823 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,58% (5,6% sulle prime diagnosi)", scrive Giani sui social, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati sono 4.158.100.

I nuovi casi (317 confermati con tampone molecolare e 9 da test rapido antigenico) sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 238.521 (94,1% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 8.013, +2% rispetto a ieri. I ricoverati sono 193 (14 in più rispetto a ieri), di cui 23 in terapia intensiva (3 in più).

PUGLIA - Sono 213 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 3 agosto 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Registrato un morto. I nuovi casi sono stati individuati su 11.623 test: 31 in provincia di Bari, 27 in provincia di Brindisi, 31 nella provincia BAT, 25 in provincia di Foggia, 61 in provincia di Lecce, 36 in provincia di Taranto, 3 casi di residenti fuori regione. 1 caso di provincia di residenza non nota è stato riclassificato e attribuito. Sono 2.585 sono i casi attualmente positivi. I pazienti ricoverati per covid sono 94.

FRIULI VENEZIA GIULIA - Sono 94 i contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia oggi, 3 agosto 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Non si registrano morti. Nel dettaglio, su 4.198 tamponi molecolari sono stati rilevati 79 nuovi contagi con una percentuale di positività dell'1,88%. Sono inoltre 1.304 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 15 casi (1,15%). Dall'analisi dei dati a disposizione, emerge che il 50 per cento dei nuovi contagi riguarda persone al di sotto dei 29 anni. Nella giornata odierna non si registrano decessi; 4 persone sono ricoverate in terapia intensiva (per una percentuale di occupazione dei posti letto totali pari al 2,3), mentre i pazienti in altri reparti sono 22 (occupazione dell'1,7%), comunica il vicegovernatore con delega alla Salute Riccardo Riccardi.

I decessi complessivamente ammontano a 3.790, con la seguente suddivisione territoriale: 813 a Trieste, 2.012 a Udine, 672 a Pordenone e 293 a Gorizia. I totalmente guariti sono 103.601, i clinicamente guariti 49, mentre quelli in isolamento risultano essere 734. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 108.200 persone con la seguente suddivisione territoriale: 21.440 a Trieste, 50.680 a Udine, 21.495 a Pordenone, 13.158 a Gorizia e 1.427 da fuori regione.

Tra il personale del Sistema sanitario regionale si registra la positività di un infermiere dell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale, mentre due sono i positivi tra gli operatori delle strutture residenziali per anziani. Non risultano esserci positivi tra gli ospiti delle stesse strutture né tra le persone rientrate dall'estero. Per quanto riguarda i conteggi dei positivi, infine, un caso a Udine precedentemente segnalato come confermato da test antigenico, dopo verifica, è stato riclassificato come caso confermato da test molecolare.

PIEMONTE - Sono 194 i nuovi contagi da Coronavirus in Piemonte secondo il bollettino di oggi, 3 agosto. Nella tabella si fa riferimento a un altro morto. L’indice di positività è all’1,3% dei 14.450 tamponi eseguiti, di cui 5.109 antigenici. Dei 194 nuovi casi, gli asintomatici sono 76 pari al 39,2% del totale. I ricoverati in terapia intensiva sono 7, uno in più rispetto a ieri, mentre quelli non in terapia intensiva sono 80, uno in meno rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 2.517. Da inizio pandemia nella Regione ci sono stati 11.700 decessi, risultati positivi al virus.

ABRUZZO - Sono 54 (di età compresa tra 8 mesi e 84 anni) i contagi da coronavirus in Abruzzo oggi, 3 agosto 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri non si registrano morti. Nelle ultime 24 ore, altri 69 dimessi/guariti. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 1471 (-15 rispetto a ieri). 42 pazienti (+4 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 1 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 1428 (-19 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2157 tamponi molecolari e 2661 test antigenici (587609). Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 1,12 per cento.