Covid oggi Italia, 5.335 contagi e 33 morti: bollettino 29 ottobre

Numeri del Coronavirus in Italia, regione per regione, nel bollettino di Protezione Civile e ministero della Salute

Sono 5.335 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, venerdì 29 ottobre 2021, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 33 morti.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 474.778 tamponi con un tasso di positività all'1,1%. Sono 2.658 i ricoverati con sintomi, 49 in più da ieri. Le terapie intensive occupate sono 349, 2 in più da ieri. Sono stati 3.433 i guariti nelle ultime 24 ore, 4.551.882 da inizio pandemia.

I DATI DELLE REGIONI

LAZIO - Sono 583 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 29 ottobre nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 6 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 13.652 tamponi molecolari e 19.753 antigenici con un tasso di positività all'1,7%. I ricoveri per Coronavirus sono stati 370, 13 in più rispetto a ieri, mentre le terapie intensive occupate sono 48, una in più rispetto al giorno precedente. Da ieri sono guarite 423 persone. I casi a Roma città sono a quota 298.

Nel dettaglio i contagi e i decessi delle Asl del Lazio nelle ultime 24 ore. Asl Roma 1: sono 79 i nuovi casi e 2 i decessi; Asl Roma 2: sono 175 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 3: sono 44 i nuovi casi; Asl Roma 4: sono 23 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 5: sono 53 i nuovi casi; Asl Roma 6: sono 71 i nuovi casi e 1 decesso. Nelle province si registrano 138 nuovi casi: Asl di Frosinone: sono 29 i nuovi casi; Asl di Latina: sono 46 i nuovi casi e 1 decesso; Asl di Rieti: sono 33 i nuovi casi; Asl di Viterbo: sono 30 i nuovi casi.



CAMPANIA - Sono 654 i nuovi contagi da coronavirus oggi 29 ottobre 2021 in Campania, secondo i dati dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 5 morti. I 654 nuovi casi di positività sono emersi dall'analisi di 27.528 tamponi. In Campania sono 20 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 229 i pazienti Covid ricoverati nei reparti di degenza.

BASILICATA - Sono 34 i nuovi contagi da coronavirus in Basilicata secondo il bollettino di oggi, 29 ottobre. Non si registrano invece nuovi decessi. 639 il totale dei tamponi molecolari effettuati. I lucani guariti o negativizzati sono 15. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 22 (+2) di cui nessuno in terapia intensiva mentre gli attuali positivi residenti in Basilicata sono in tutto 826 (+15).

Per la vaccinazione, sono state effettuate 1.056 somministrazioni ieri. Finora 432.193 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (78,1 per cento del totale della popolazione residente), 392.382 hanno completato il ciclo vaccinale (70,9 per cento) e 6.240 sono le terze dosi, per un totale di 830.815 somministrazioni effettuate.

PUGLIA - Sono 233 i nuovi contagi da coronavirus oggi 29 ottobre 2021 in Puglia, secondo i dati dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Nessun nuovo decesso. I nuovi casi di positività su 19.608 test giornalieri. Sono 2.843 le persone attualmente positive in Puglia, 132 ricoverate in area non critica e 17 in terapia intensiva. Da inizio emergenza sono 272.529 i casi totali registrati nella Regione, 4.154.438 i test eseguiti, 262.854 le persone guarite, 6.832 le persone decedute.

TOSCANA - Sono 376 i nuovi contagi da coronavirus in Toscana secondo il bollettino di oggi, 29 ottobre. Registrati inoltre altri tre morti. 365 i casi confermati con tampone molecolare e 11 da test rapido antigenico, che portano il totale a 288.965 dall'inizio dell'emergenza sanitaria da coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 276.200 (95,6% dei casi totali).

Oggi sono stati eseguiti 8.223 tamponi molecolari e 17.064 tamponi antigenici rapidi, di questi l'1,5% è risultato positivo. Sono invece 8.187 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 4,6% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 5.490, +4% rispetto a ieri. I ricoverati sono 258 (7 in più rispetto a ieri), di cui 27 in terapia intensiva (1 in più). Oggi si registrano 3 nuovi decessi: 3 donne, con un'età media di 90 anni.

FRIULI VENEZIA GIULIA - Sono 267 i contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia oggi, 29 ottobre 2021, secondo i dati covid del bollettino della regione. Registrato un morto. Nel dettaglio, su 6.036 tamponi molecolari sono stati rilevati 248 nuovi contagi con una percentuale di positività del 4,11%. Sono inoltre 16.239 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 19 casi (0,12%). Sono 13 le persone ricoverate in terapia intensiva mentre ammontano a 61 i pazienti ospedalizzati in altri reparti, come comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi.

I decessi complessivamente sono 3.853, con la seguente suddivisione territoriale: 845 a Trieste, 2.029 a Udine, 682 a Pordenone e 297 a Gorizia. I totalmente guariti sono 110.969, i clinicamente guariti 42 e 1.748 le persone in isolamento.

Per quanto riguarda il personale del Servizio sanitario regionale sono state rilevate le seguenti positività: nell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina di un infermiere, un medico e un operatore socio sanitario; nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale di due infermieri. Infine, relativamente alle strutture residenziali per anziani, non sono stati registrati contagi tra gli ospiti, mentre sono state rilevate le positività di 4 operatori (Udine, Maniago e due a Trieste).

ABRUZZO -Sono 167 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 29 ottobre 2021, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri non c'è stato alcun morto, il bilancio delle vittime da inizio pandemia resta quindi a 2.559. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2.981 tamponi molecolari e 9087 test antigenici con un tasso di positività all'1,38 per cento.

Sono 64 i pazienti, 10 in più rispetto a ieri, ricoverati in ospedale in area medica, mentre sono10 le terapie intensive occupate, una in più rispetto a ieri. In isolamento domiciliare 1.705 persone.

SARDEGNA -Sono 23 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 29 ottobre in Sardegna, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Nessun altro morto da ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 10.716 tamponi, fra molecolari e antigenici. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 5, mentre sono 42 quelli in area medica. In isolamento domiciliare ci sono 1274 persone pari a 4 in meno rispetto a ieri.

PIEMONTE - Sono 264 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 29 ottobre in Piemonte, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri non c'è stato alcun morto. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 53.781 tamponi, di cui 48.295 antigenici con un tasso di positività allo 0,5%. Dei 264 nuovi casi, gli asintomatici sono 160 (60,6%). I ricoverati in terapia intensiva sono 19, uno in più rispetto a ieri, mentre quelli nei reparti ordinari sono 177, 4 in meno rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 3.860. Nelle ultime 24 ore sono guarite 201 persone.