Covid oggi Italia, 54.762 contagi e 144 morti: bollettino 25 dicembre

Sono 54.762 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 25 dicembre 2021, secondo numeri e dati covid - regione per regione - nel bollettino di Protezione Civile e ministero della Salute. La cifra odierna rappresenta un nuovo record. Registrati altri 144 morti.

I nuovi casi sono stati individuati su 969.752 tamponi, tra molecolari e antigenici, processati in 24 ore: tasso di positività pari al 5,6%.

Sono oltre 100 (106) gli ingressi in terapia intensiva in 24 ore, che portano il totale dei pazienti ricoverati a 1.071. Al netto dei dimessi oggi ci sono 33 ricoverati in più nelle rianimazioni. Aumentano anche i ricoverati con sintomi che sono 80 in più. Così il totale dei pazienti nei reparti covid sale a 8.892.

BOLLETTINO COVID, NUMERI REGIONE PER REGIONE

LOMBARDIA - Sono 17.332 i contagi da coronavirus in Lombardia oggi, 25 dicembre 2021: i numeri covid del bollettino della Protezione Civile rappresentano un nuovo record per la regione. Registrati altri 38 morti, che portano a 34.925 il totale delle vittime dall'inizio della pandemia.

Gli attuali positivi in Lombardia sono 116.681, con un incremento di 13.370 unità. I dimessi/guariti sono 914.011 (+ 3.594).

EMILIA ROMAGNA - Sono 3.551 i contagi da coronavirus in Emilia Romagna oggi, 25 dicembre 2021, secondo i numeri del bollettino covid della regione. Da ieri, registrati altri 21 morti.

I nuovi casi sono emersi dopo 42.016 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dell’8,4%. Tra i nuovi contagiati, 1.385 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 612 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 661 sono stati individuati all’interno di focolai già noti. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 37,5 anni.

Stabile il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva (107, come ieri); 1.142 quelli negli altri reparti Covid (+23).

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 309 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 438.786. I casi attivi, cioè i malati effettivi, oggi sono 52.826 (+3.220). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 51.577 (+3.197), il 97,6% del totale dei casi attivi.

VENETO - Sono 5.402 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 25 dicembre 2021, secondo i numeri covid del bollettino della regione. Secondo i dati, riportati altri 24 morti. Il bollettino segnala oltre 1.000 casi nelle province di Treviso, Padova e Verona. I pazienti covid ricoverati in ospedale in area non critica sono 1.188 (-25), mentre i malati in terapia intensiva sono 174 (+11).

CAMPANIA - Sono 4.837 i contagi da coronavirus in Campania oggi, 25 dicembre 2021, secondo i numeri covid del bollettino della regione. Registrati altri 6 morti: 3 decessi sono avvenuti nelle ultime 48 ore, gli altri sono avvenuti in precedenza.

I nuovi casi sono stati rilevati su 77.269 tamponi. I pazienti covid ricoverati in ospedale in area non critica sono 495. In terapia intensiva, invece, 31 persone.

LAZIO - Sono 4.171 i contagi da coronavirus nel Lazio oggi, 25 dicembre 2021, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati 4 morti. A Roma, segnalati 2.047 nuovi casi.

Nel dettaglio, i nuovi positivi sono stati individuati su 25.520 tamponi molecolari e 76.529 tamponi antigenici per un totale di 102.049 tamponi. Sono 947 i ricoverati (+26), 129 le terapie intensive (+3) e +845 i guariti. il rapporto tra positivi e tamponi è al 4%, come comunica in una nota l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

TOSCANA - Sono 3.438 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 25 dicembre 2021, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione anticipato dal governatore Eugenio Giani. "I nuovi casi registrati in Toscana sono 3.438 su 54.292 test di cui 18.707 tamponi molecolari e 35.585 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 6,33% (30,5% sulle prime diagnosi)", scrive Giani su Telegram, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati sono 7.018.611.

"I posti letto occupati in terapia sono 72, +3 rispetto a ieri (12,63% l'indice di saturazione). In area covid non terapia intensiva i ricoveri sono 409, -6 rispetto a ieri (8,13% indice di saturazione)", scrive Giani, ricordando che "per entrare in zona gialla devono superare il 15% anche i ricoveri in area covid non intensiva".

Si registrano 3 nuovi decessi: due uomini e una donna con un'età media di 75,3 anni.

PUGLIA - Sono 1.671 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 25 dicembre 2021, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 4 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 40.295 tamponi.

I nuovi casi sono così distribuiti: Provincia di Bari 497; Provincia di Bat 141; Provincia di Brindisi 263; Provincia di Foggia 239; Provincia di Lecce 332; Provincia di Taranto: 152; Residenti fuori regione 42; Provincia in definizione 5.

Le persone attualmente positive sono 10.864. I pazienti covid ricoverati in ospedale in area non critica sono 172. In terapia intensiva, invece, 25 malati.

ABRUZZO - Sono 722 i contagi da coronavirus in Abruzzo oggi, 25 dicembre 2021, secondo i numeri covid del bollettino della regione. Non si registrano morti. I nuovi casi (di età compresa tra 1 e 98 anni) sono stati rilevati su 5.596 tamponi molecolari e 29.960 test antigenici. Gli altri numeri: 89 guariti, 8.938 attualmente positivi (+633), 134 ricoverati in area medica (+2), 18 in terapia intensiva (+1), 8.786 in isolamento domiciliare (+630). I nuovi positivi sono residenti in provincia dell'Aquila (105), Chieti (72), Pescara (208), Teramo (314), in accertamento (23).

PIEMONTE - Sono 3.756 i contagi da coronavirus in Piemonte oggi, 25 dicembre 2021, secondo numeri e dati covid della regione. Nel bollettino altri 44 morti. Nel dettaglio, i nuovi casi (di cui 2.395 dopo test antigenico) sono pari al 6,2% di 60.530 tamponi eseguiti, di cui 48.701 antigenici. Dei 3.756 nuovi casi gli asintomatici sono 2.699 (71,9%).

I ricoverati non in terapia intensiva sono 933 (+ 27 rispetto a ieri). I ricoverati in terapia intensiva sono 80 (+ 6 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 37.139.

I pazienti guariti diventano complessivamente 401.896 (+1.223 rispetto a ieri).

VALLE D'AOSTA - Sono 217 i contagi da coronavirus in Valle d'Aosta oggi, 25 dicembre 2021, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Non si registrano morti. I nuovi casi portano il totale delle persone contagiate dal virus da inizio epidemia a 14.942. I casi attualmente positivi sono 1213 di cui 1186 in isolamento domiciliare, 26 in ospedale, uno in terapia intensiva. I guariti complessivi sono 13.231, +97 rispetto a ieri.

I casi fino ad oggi testati sono 105.690 mentre i tamponi effettuati sono 343.027. I decessi di persone risultate positive al Covid da inizio emergenza ad oggi in Valle d’Aosta sono 487.

SARDEGNA - Sono 468 i contagi da coronavirus in Sardegna oggi, 25 dicembre, secondo i numeri covid del bollettino della regione. Non si registrano morti. I nuovi casi sono stati rilevati sulla base di 3.972 persone testate.

Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 17.390 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 11 ( come ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 132 (1 in più di ieri). 4939 sono i casi di isolamento domiciliare (352 in più di ieri).

FRIULI VENEZIA GIULIA - Sono 1.245 i contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia oggi, 25 dicembre 2021, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Si registrano altri 8 morti. Nel dettaglio, su 10.275 tamponi molecolari sono stati rilevati 1.072 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 10,4%. Sono inoltre 15.835 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 173 casi (1,09%). La fascia maggiormente colpita risulta essere quella dei più giovani, in età 0-19 anni, con 279 contagi.

Tre decessi sono avvenuti a Trieste (una donna di 91 anni, deceduta in Rsa, e due uomini, di 87 e 88 anni, deceduti in ospedale); 1 a Grado (una donna di 90 anni, deceduta in Rsa); due a Pordenone (due uomini, di 97 e 86 anni, deceduti entrambi in ospedale); una a Sacile (una donna di 83 anni, deceduta in ospedale); una a Brugnera (un uomo di 88 anni, deceduto in ospedale).

Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 27, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti scendono a 259, come rende noto il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi.