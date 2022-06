Covid oggi Italia, 55.829 contagi e 51 morti: bollettino 24 giugno

Numeri del Covid in Italia, regione per regione, nel bollettino di Protezione Civile e ministero della Salute

Sono 55.829 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 24 giugno 2022, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 51 morti.

I dati del ministero della Salute fanno registrare inoltre 238.069 tamponi, per un tasso di positività del 23,4%. Sono 5.205 i ricoverati con sintomi, +141 da ieri, 225 i pazienti attualmente in terapia intensiva (+9). Le persone attualmente positive sono 678.178.

I DATI DALLE REGIONI

CAMPANIA - Sono 5.810 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 24 giugno 2022 in Campania, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 8 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 19.701 tamponi, tra molecolari e antigenici. Negli ospedali della Campania sono 21 i posti letto di terapia intensiva occupati da pazienti Covid, 338 i posti letto occupati nei reparti di degenza.

SARDEGNA - Sono 1.808 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 24 giugno 2022 in Sardegna, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri c'è stato un morto. Nelle ultime 24 ore sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 5903 tamponi. I pazienti, ricoverati nei reparti di terapia intensiva, sono 8 come ieri. I pazienti ricoverati in area medica sono 104 come ieri. In isolamento domiciliare 18.382 persone.

TOSCANA - Sono 3.359 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 24 giugno 2022 in Toscana, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri c'è stato un morto. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 1.434 tamponi molecolari e 11.297 antigenici rapidi con un tasso di positività dell 26,4%. Da ieri sono guarite 583 persone. I ricoverati sono 304, 8 in più rispetto a ieri, di cui 12 in terapia intensiva, 3 in più rispetto a ieri. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Firenze a 949, Prato a 185, Pistoia a 225, Massa a 157, Lucca a 360, Pisa a 453, Livorno a 320, Arezzo a 290, Siena a 248 e 172 a Grosseto. Sono 1.419 i casi riscontrati oggi nell'Asl Centro, 1.230 nella Nord Ovest, 710 nella Sud est.

In isolamento a casa 38.922 persone. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 304, 8 in più rispetto a ieri, 12 in terapia intensiva, 3 in più rispetto a ieri.