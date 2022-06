Covid oggi Italia, 56.166 contagi e 75 morti: bollettino 23 giugno

Numeri del Covid in Italia, regione per regione, nel bollettino di Protezione Civile e ministero della Salute

Sono 56.166 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 23 giugno 2022, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 75 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 248.042 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività che sale al 22,6%.

In aumento i ricoveri ordinari (+117) rispetto a ieri per un totale di 5.064 pazienti. Mentre è invariato il numero della terapie intensive per un totale di 216 pazienti e 31 ingressi del giorno.

Ecco i dati regione per regione:

LAZIO - "Oggi nel Lazio, su 4.974 tamponi molecolari e 24.667 tamponi antigenici per un totale di 29.641 tamponi, si registrano 6.879 nuovi casi positivi (+286); sono 9 i decessi (+3), 553 i ricoverati (+10), 50 le terapie intensive (-5) e +4.688 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 23,2%. I casi a Roma città sono a quota 4.141". Lo riferisce l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato, nel bollettino Covid quotidiano. Nel dettaglio, questi i numeri delle ultime 24 ore. Asl Roma 1: sono 1.491 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl Roma 2: sono 1.574 i nuovi casi e 2 i decessi; Asl Roma 3: sono 1.076 i nuovi casi e 5 i decessi; Asl Roma 4: sono 245 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl Roma 5: sono 507 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 6: sono 648 i nuovi casi e 1 decesso.

Nelle province si registrano 1.338 nuovi casi. Asl di Frosinone: sono 437 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl di Latina: sono 568 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl di Rieti: sono 121 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl di Viterbo: sono 212 i nuovi casi e 0 i decessi.

EMILIA ROMAGNA - Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 1.537.383 casi di positività, 4.170 in più rispetto a ieri, su un totale di 16.657 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 9.081 molecolari e 7.576 test antigenici rapidi. Sono 5 i decessi. Questi numeri non comprendono il Circondario imolese, dove per problemi informatici non è stato possibile caricarli. Saranno pertanto recuperati e comunicati nei prossimi giorni. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 25%. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 28 (-1 rispetto a ieri, -3%), l’età media è di 66,7 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 776 (+19 rispetto a ieri, +3%), età media 75,6 anni.

Le persone complessivamente guarite sono 2.091 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 1.486.673. Purtroppo, si registrano 5 decessi: 1 in provincia di Reggio Emilia (una donna di 82 anni); 1 in provincia di Ferrara (una donna di 99 anni); 3 in provincia di Ravenna (due donne di 64 e 73 anni, un uomo di 78 anni). Non si registrano decessi nelle province di Piacenza, Parma, Modena, Bologna, Forlì-Cesena e nel Circondario Imolese. In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 17.057.

Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid. Alle ore 14 sono state somministrate complessivamente 10.573.071 dosi; sul totale sono 3.793.636 le persone over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale, il 94,4%. Le dosi aggiuntive fatte sono 2.918.503.

TOSCANA - Sono 3.316 i nuovi contagi da coronavirus oggi 23 giugno in Toscana, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registra un altro morto. I nuovi casi, 635 confermati con tampone molecolare e 2.681 da test rapido antigenico, portano il totale a 1.186.243 dall'inizio dell'emergenza sanitaria da Coronavirus e sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.139.643 (96,1% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 1.883 tamponi molecolari e 11.613 tamponi antigenici rapidi, di questi il 24,6% è risultato positivo. Sono invece 4.354 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 76,2% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 36.451, +7,1% rispetto a ieri. I ricoverati sono 296 (stabili rispetto a ieri), di cui 9 in terapia intensiva (stabili). Oggi si registra 1 nuovo decesso: un uomo di 84 anni. Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale - relativi all'andamento dell'epidemia in regione. L'età media dei 3.316 nuovi positivi odierni è di 46 anni circa (9% ha meno di 20 anni, 26% tra 20 e 39 anni, 33% tra 40 e 59 anni, 24% tra 60 e 79 anni, 6% ha 80 anni o più).

SARDEGNA - In Sardegna si registrano oggi 1.999 ulteriori casi confermati di positività al Covid (di cui 1.835 diagnosticati da antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 6.057 tamponi. Si registra, inoltre, il decesso di un uomo di 73 anni, residente nella Città Metropolitana di Cagliari. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 8 (stesso dato di ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 104 (-5). 17595 sono i casi di isolamento domiciliare (+864).

CALABRIA - Sono 1.178 i nuovi contagi da covid in Calabria secondo il bollettino di oggi, 23 giugno. Si registrano inoltre altri 2 morti. 4.511 i tamponi effettuati, +764 guariti, il totale dei decessi nella regione sale a 2.656 decessi. Il bollettino, inoltre, registra +412 attualmente positivi, -2 ricoveri (per un totale di 144) e, infine, +2 terapie intensive (per un totale di 7).

ABRUZZO - Sono 1.282 i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza, al netto dei riallineamenti, a 42.0836. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 1 nuovo caso (una 94enne della provincia di Teramo) e sale a 3.371. Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità.

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 39.6876 dimessi/guariti (+628 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi sono 20.589 (+653 rispetto a ieri). Di questi, 107 pazienti (-2 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 3 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2.137 tamponi molecolari (2.363.521 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 4.774 test antigenici (3.816.220). Del totale dei casi positivi, 87.789 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+333 rispetto a ieri), 119.985 in provincia di Chieti (+329), 97445 in provincia di Pescara (+246), 103.315 in provincia di Teramo (+278), 8.240 fuori regione (+30) e 4.062 (+66) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.