Covid oggi Italia, 5.621 contagi e 62 morti: bollettino 10 settembre

Sono 5.621 i nuovi contagi da coronavirus in Italia secondo il bollettino di oggi, 10 settembre 2021, diffuso dalla Protezione Civile e dal ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 62 morti che porta il totale delle vittime da inizio pandemia a 129.828. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 286.028 tamponi tra molecolari e antigenici con un tasso positività che sale all'1,96, mentre ieri era all'1,89%. I ricoverati nei reparti ordinari Covid sono 4.164, 66 in meno rispetto a ieri, mentre sono 548 le terapie intensive occupate con 37 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore. Da ieri i guariti sono stati 6.984 in Italia.

Leggi anche Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 10 settembre

I dati delle Regioni

LOMBARDIA - Sono 594 i nuovi contagi di coronavirus in Lombardia secondo i dati del bollettino di oggi, 10 settembre 2021. Si registrano altri 2 morti, che portano a 33.947 il totale dei decessi nella regione dall'inizio della pandemia di covid-19. Da ieri sono stati eseguiti 49.658 tamponi, l'indice di positività è dell'1,1%. In terapia intensiva ci sono 59 pazienti, uno in più di ieri; mentre nei reparti Covid ordinari calano i ricoverati: sono oggi 391, 4 meno di 24 ore fa.

Questi i nuovi casi per provincia: Milano: 179 di cui 64 a Milano città; Bergamo: 38; Brescia: 74; Como: 29; Cremona: 12; Lecco: 22; Lodi: 11; Mantova: 14; Monza e Brianza: 68; Pavia: 25; Sondrio: 9; Varese: 88.

CAMPANIA - Sono 359 i contagi da coronavirus in Campania oggi, 10 settembre 2021, secondo i dati covid-19 del bollettino della regione. Registrati altri 7 morti. I positivi sono stati individuati su 15.958 test. I pazienti covid ricoverati in ospedale in area non critica sono 346. In terapia intensiva, invece, 21 persone.

TOSCANA - Sono 423 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 10 settembre 2021, secondo i dati covid-19 del bollettino della regione anticipato dal governatore Eugenio Giani. Registrati altri 3 morti. "I nuovi casi registrati in Toscana sono 423 su 17.047 test di cui 7.476 tamponi molecolari e 9.571 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,48% (6,9% sulle prime diagnosi)", scrive Giani sui social, aggiungendo che nella regione sono state somministrate oltre 5 milioni di dosi di vaccino.

I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. L'età media dei 423 nuovi positivi odierni è di 39 anni circa (23% ha meno di 20 anni, 28% tra 20 e 39 anni, 30% tra 40 e 59 anni, 14% tra 60 e 79 anni, 5% ha 80 anni o più).

I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 259.107 (93,9% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 9.772, -2% rispetto a ieri. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 442 (6 in meno rispetto a ieri, meno 1,3%), 57 in terapia intensiva (1 in meno rispetto a ieri, meno 1,7%).

VENETO - Sono 618 i nuovi contagi di coronavirus in Veneto secondo i dati del bollettino di oggi, 10 settembre 2021, illustrati dal presidente della regione Luca Zaia. Da ieri si registrano altri 6 morti, che portano a 11.719 il totale dei decessi in Veneto dall'inizio della pandemia di covid-19. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 43.300 tamponi, il tasso di positività è dell'1,43%. I casi totali salgono a 460.903, mentre attualmente i positivi sono 13.173.

I pazienti ricoverati in ospedale sono in tutto 308 (invariato rispetto a ieri): di questi, 250 sono in area non critica (-1) e 58 in terapia intensiva (+1).

FRIULI VENEZIA GIULIA - Sono 164 i contagi da coronavirus in Fvg oggi, 10 settembre 2021, secondo i dati covid-19 del bollettino delle regione. Non si registrano morti. Nel dettaglio, su 4.660 tamponi molecolari sono stati rilevati 152 nuovi contagi (tra cui 6 migranti/richiedenti asilo nell'area triestina) con una percentuale di positività del 3,26%. Sono inoltre 3.941 i test rapidi antigenici eseguiti dai quali sono stati rilevati 12 casi (0,30%). Sono 12 le persone ricoverate in terapia intensiva e 47 gli ospedalizzati in altri reparti.

I totalmente guariti sono 106.721, i clinicamente guariti 102 mentre le persone in isolamento sono 1.466. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono stati registrati complessivamente 112.156 contagi con la seguente suddivisione territoriale: 22.569 a Trieste, 51.962 a Udine, 22.553 a Pordenone, 13.509 a Gorizia e 1.563 da fuori regione.

Per quanto riguarda il Sistema sanitario regionale non è stata rilevata alcuna positività tra il personale. In merito alle strutture residenziali per anziani si registrano 2 contagi tra gli operatori (uno a Udine e uno a Trieste), mentre non sono stati segnalati contagi tra gli ospiti.

PUGLIA - Sono 200 i nuovi contagi di coronavirus in Puglia secondo i dati del bollettino di oggi, 10 settembre 2021. Si registrano altri 11 morti, che portano a 6.745 il totale dei decessi nella regione dall'inizio della pandemia di covid-19. Da ieri sono stati eseguiti 11.376 tamponi. Questi i nuovi casi per provincia: Bari 40; Bat 37; Brindisi 24; Foggia 27; Lecce 49; Taranto 18; residenti fuori regione 2; provincia in definizione 3. Attualmente i positivi in Puglia sono 3.753: di questi, 186 sono ricoverati in area non critica e 23 in terapia intensiva. Dall'inizio della pandemia in Puglia sono stati registrati 265.645 casi di coronavirus.

BASILICATA - In Basilicata sono 35 i nuovi casi di contagio da Sars Cov-2 (31 residenti, 3 domiciliati e 1 fuori regione), su un totale di 760 tamponi molecolari, e si registrano 2 decessi per Covid-19. Lo rende noto la task force regionale della Basilicata con il bollettino quotidiano. Le persone decedute risiedevano a Matera e Palazzo San Gervasio. I lucani guariti o negativizzati sono 39. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 50 di cui 4 in terapia intensiva mentre gli attuali positivi sono in tutto 1.311.

Per la vaccinazione, finora 409.132 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (74,0 per cento) e 338.672 hanno completato il ciclo vaccinale (61,2 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 747.804. Le percentuali più alte si registrano nella fascia di età 70-79 anni con il 95,7 per cento di prime dosi somministrate e con il 90,8 per cento di completamento del ciclo vaccinale.

SARDEGNA - Sono 156 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 10 settembre in Sardegna, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri c'è stato un morto, una 85enne di Cagliari. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 5mila tamponi tra molecolari e antigenici. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 25, lo stesso numero di ieri, mentre sono 220 quelli ricoverati in reparti ordinari Covid, 7 in meno da ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 5.287.

LAZIO - Sono 346 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 10 settembre nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri due i morti. I nuovi casi a Roma città sono stati 130 nelle ultime 24 ore. Da ieri sono stati processati 10.192 tamponi molecolari e 12.219 tamponi antigenici con un tasso di positività all'1,5%. Sono 457 i ricoverati , 6 in meno rispetto a ieri, e 57 le terapie intensive occupate. Nelle ultime 24 ore i guariti sono stati 417.

Nel Lazio, dice l'assessore regionale alla Salute Alessio D'Amato, "è stabile la pressione sulla rete ospedaliera". "Calano i decessi, i ricoveri e le terapie intensive", spiega, aggiungendo di essere "in attesa della circolare del ministero della Salute e del consenso informato per avviare la terza dose" di vaccino "a immunodepressi e trapiantati".

Nell'Asl Roma 1 sono 45 i nuovi casi nelle ultime 24 ore, 72 nell'Asl Roma 2 e 13 nell'Asl Roma 3. Nell' Asl Roma 4 sono 32 i nuovi casi, 60 nell'Asl Roma 5 e 32 nell'Asl Roma 6. Nelle province si registrano 92 nuovi casi di cui 23 nell'Asl di Frosinone e un morto, 36 nell' Asl di Latina e 12 in quella di Rieti con un morto, mentre sono stati 21 i nuovi contagi da ieri nell'Asl di Viterbo.

VALLE D'AOSTA - Sono 2 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 10 settembre in Valle d'Aosta, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri nessun decesso. I tamponi complessivamente effettuati sono stati 172.975 da inizio pandemia nella Regione, mentre i contagiati sono stati 12.052. I positivi attuali sono 82, di cui 80 in isolamento domiciliare e 2 ricoverati in ospedale. I guariti sono aumentati di 13 unità portando il totale complessivo a 11497. Da inizio pandemia i decessi sono stati 473 in Valle d'Aosta.

PIEMONTE - Sono 238 i contagi da coronavirus in Piemonte oggi, 10 settembre 2021, secondo i dati covid-19 del bollettino della regione. Si registra un morto. Nel dettaglio, i nuovi casi (di cui 23 dopo test antigenico) sono pari all’1% di 24.024 tamponi eseguiti, di cui 19.412 antigenici. Dei 238 nuovi casi, gli asintomatici sono 87 (36,6%).

I ricoverati in terapia intensiva sono 23 (+2 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 189 (+8 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.575.

ABRUZZO - Sono 105 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 10 settembre in Abruzzo, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Nessun altro decesso nelle ultime 24 ore. Da ieri sono stati processati 2.930 tamponi molecolari e 3.773 antigenici con un tasso di positività all'1,56%. Da inizio pandemia i morti nella Regione sono stati 2.534. I ricoverati in ospedale nei reparti ordinari Covid sono 78, mentre sono 5 le terapie intensive occupate. In isolamento domiciliare 2.154 persone. Da ieri sono guarite 61 persone. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi 37 all'Aquila, 27 in provincia di Chieti e 21 in quella di Teramo.