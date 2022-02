Covid oggi Italia, 57.890 contagi e 320 morti: bollettino 17 febbraio

Numeri del Covid in Italia, regione per regione, nel bollettino di Protezione Civile e ministero della Salute

Sono 57.890 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 17 febbraio 2022, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 320 morti.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 538.131 tamponi con un tasso di positività al 10,7%. Calano i pazienti in terapia intensiva, 36 in meno da ieri, e ricoverati, 565 in meno.



I DATI DALLE REGIONI

LAZIO - Sono 6.375 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 17 febbraio 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono morte 29 persone. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 12.875 tamponi molecolari e 46.272 antigenici con un tasso di positività al 10,7%.

I ricoverati sono 1.784, 60 in meno da ieri, 165 le terapie intensive, una in meno da ieri, e 17.057 i guariti. I casi a Roma città sono a quota 2.981.

Nel dettaglio, nella Asl Roma 1 sono 1.183 i nuovi casi e 6 i decessi nelle ultime 24 ore; la Asl Roma 2 registra 1.008 nuovi casi e 7 decessi; Asl Roma 3: sono 790 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 4: sono 244 i nuovi casi e 3 i decessi; Asl Roma 5: sono 567 i nuovi casi e 4 i decessi; Asl Roma 6: sono 867 i nuovi casi e 2 i decessi.

Nelle province si registrano 1.716 nuovi casi. Nella Asl di Frosinone sono 601 i nuovi casi e 2 i decessi; nella Asl di Latina 594 nuovi casi e 1 decesso; nella Asl di Rieti 221 nuovi casi e 1 decesso e nella Asl di Viterbo sono 300 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24 ore.

SARDEGNA - Sono 2.069 i nuovi contagi da covid in Sardegna secondo il bollettino di oggi, 17 febbraio. Si registrano inoltre altri 5 morti. 1.689 i casi diagnosticati da antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 12.377 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 25 (-3). I pazienti ricoverati in area medica sono 387 (-10). 36.023 sono i casi di isolamento domiciliare (+439). I 5 deceduti sono un uomo di 63 e una donna di 97 anni, residenti nella provincia del Sud Sardegna; un uomo di 76 anni, residente nella Città Metropolitana di Cagliari, e una di donna di 86 e un uomo di 93, residenti nella provincia di Sassari.

CAMPANIA - Sono 6.059 i nuovi contagi da coronavirus oggi 17 febbraio 2022 in Campania, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 11 morti.

I nuovi casi di positività sono emersi dall'analisi di 44.991 test. Nel bollettino odierno diffuso dall'unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 11 nuovi decessi, 8 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 3 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. In Campania sono 65 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 1.098 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.

VENETO - Sono 5.880 i nuovi contagi casi da coronavirus oggi 17 febbraio in Veneto, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 18 morti. Il totale dei casi da inizio della pandemia nella regione sale a 1.287.834, quello dei decessi a 13.658. Prosegue la discesa degli attuali positivi, che sono 83.265 (-4.491). In calo i ricoveri: -59 pazienti attualmente positivi in area non critica e -2 pazienti attualmente positivi in terapia intensiva.

TOSCANA - Sono 3.691 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 17 febbraio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione anticipato dal governatore Eugenio Giani sui social. "I nuovi casi registrati in Toscana sono 3.691 su 34.321 test di cui 10.296 tamponi molecolari e 24.025 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 10,75% (54,9% sulle prime diagnosi)", scrive Giani, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati in Toscana 8.553.533 di cui 2.261.521 dosi booster.

ABRUZZO - Sono 1.728 i nuovi contagi da covid in Abruzzo secondo il bollettino di oggi, 17 febbraio. Si registrano inoltre altri 11 morti. Il totale dei casi dall’inizio dell’emergenza – al netto dei riallineamenti – sale a 249.775. Dei positivi odierni, 951 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Il bilancio dei pazienti deceduti sale a 2.905. Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 156302 dimessi/guariti (+757 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 90568 (+959 rispetto a ieri), nel totale sono ricompresi anche 46609 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall’inizio dell’emergenza, sui quali sono in corso verifiche.

BASILICATA - Sono 651 i contagi da coronavirus in Basilicata oggi, 17 febbraio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 3 morti. Le persone decedute risiedevano a Bernalda, Filiano e Policoro. Sono state registrate 653 guarigioni. I ricoverati per Covid-19 sono 95 (+2) di cui 2 (-1) in terapia intensiva: 47 nell'ospedale di Potenza; 48 (di cui 2 in TI) in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono circa 19.800. La tendenza delle nuove positività è in calo rispetto alla settimana precedente.

PUGLIA - Sono 4.366 i nuovi contagi da coronavirus oggi 17 febbraio in Puglia, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 30 morti , di cui 11 relativi alle ultime 24 ore mentre i restanti 19 riguardano i giorni precedenti. I nuovi casi, individuati attraverso 27.871 tamponi, sono così suddivisi per provincia: Bari: 1.173; Bat: 322; Brindisi: 367; Foggia: 804; Lecce: 1.112; Taranto: 538; Residenti fuori regione: 26; Provincia in definizione: 24. Sono 91.232 le persone attualmente positive, 723 le ricoverate in area non critica e 66 in terapia intensiva. Dati complessivi: 696.492 casi totali, 8.428.398 tamponi eseguiti, 597.759 persone guarite e 7.501 decessi.

CALABRIA - Sono 1.768 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 17 febbraio 2022 in Calabria, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 8 morti che portano il totale delle vittime a 2.025 decessi da inizio pandemia. Nelle ultime 24 ore sono stati 9.485 i tamponi effettuati. I ricoveri sono 357, 2 in meno rispetto a ieri, e 25 terapie intensive occupate, una in meno rispetto a ieri.

FRIULI VENEZIA GIULIA - Sono 1.277 i nuovi contagi da coronavirus oggi 17 febbraio in Friuli Venezia Giulia, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 9 morti. Su 6.381 tamponi molecolari sono stati rilevati 434 nuovi casi, con una percentuale di positività del 6,80%. Sono inoltre 10.067 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 843 casi (8,37%). Le persone ricoverate in terapia intensiva scendono a 23, così come i pazienti ospedalizzati in altri reparti che calano a 368. Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

VALLE D'AOSTA - Nessun decesso e 49 nuovi casi di Covid 19 in Valle d’Aosta che portano il totale delle persone contagiate da virus da inizio emergenza ad oggi a 30.977. I positivi attuali sono 1746 di cui 1709 in isolamento domiciliare, 33 ricoverati in ospedale, quattro in terapia intensiva. I guariti complessivi sono 28.715, in aumento di 93 unità rispetto a ieri. Il totale dei casi testati è di 126.917 mentre i tamponi fino ad oggi effettuati sono 459.257. I decessi di persone risultate positive al Covid in Valle d’Aosta da inizio epidemie ad oggi sono 516.

PIEMONTE - Sono 3.059 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 17 febbraio 2022 in Piemonte, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 17 morti. Tasso di positività al 6,8% di 44.662 tamponi processati, di cui 38.267 antigenici.

I ricoverati in terapia intensiva sono 56, 10 in meno rispetto a ieri. I ricoverati non in terapia intensiva sono 1.414, 63 in meno rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 57.675. Da ieri sono guarite 4.859 persone.

EMILIA ROMAGNA - Sono 3.475 i nuovi contagi da covid in Emilia Romagna secondo il bollettino di oggi, 17 febbraio. Si registrano inoltre altri 37 morti. Dall’inizio dell’epidemia, nella regione si sono registrati 1.157.600 casi di positività, 27.601 il totale dei tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 12.711 molecolari e 14.890 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 12,6%. L’età media dei nuovi positivi di oggi è di 38,9 anni. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 737 nuovi casi (su un totale dall’inizio dell’epidemia di 235.927) seguita da Modena (528 su 180.535), Reggio Emilia (461 su 127.464), Parma (336 su 94.288); poi Ravenna (315 su 106.279), Rimini (299 su 114.834), Ferrara (259 su 78.496); quindi Cesena (158 su 65.415), Forlì (148 su 55.002), il Circondario Imolese (127 su 36.028) e, infine Piacenza, con 107 nuovi casi di positività su un totale da inizio pandemia di 63.332.

Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid. Alle ore 15 sono state somministrate complessivamente 10.044.003 dosi; sul totale sono 3.745.344 le persone over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale, il 93,2%. Le terze dosi fatte sono 2.587.947.