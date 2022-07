Covid oggi Italia, 60.381 contagi e 199 morti: bollettino 28 luglio

Numeri del Covid in Italia, regione per regione, nel bollettino di Protezione Civile e ministero della Salute

Sono 60.381 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 28 luglio 2022, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 199 morti.

In totale da inizio pandemia i casi salgono a 20.898.059 mentre i decessi sono 171.638. Da ieri sono +88.425 i dimessi/guariti mentre sono -27.798 gli attuali positivi. Sono -183 i ricoverati con sintomi per un totale di 10.911 mentre sono -18 i pazienti in terapia intensiva per un totale di 406 con 49 ingressi del giorno. Il tasso di positività è al 20,4% con 296.304 tamponi effettuati ieri.

DATI E NUMERI COVID DELLE REGIONI

LAZIO - Sono 4.609 i nuovi contagi da coronavirus oggi 28 luglio 2022 nel Lazio, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 16 decessi. "Oggi nel Lazio, su 4.342 tamponi molecolari e 21.691 tamponi antigenici per un totale di 26.033 tamponi, si registrano 4.609 nuovi casi positivi (-315); sono 16 i decessi (+3), 1.127 i ricoverati (-9), 75 le terapie intensive (-5) e +6.373 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 17,7%. I casi a Roma città sono a quota 1.909" riferisce l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato, nel bollettino Covid quotidiano.

"Prosegue il calo del numero totale dei casi su base settimanale, -30%", sottolinea. "L'incidenza scende a 795" casi "ogni 100mila abitanti - aggiunge - Il valore Rt scende a 1,05".

LOMBARDIA - Sono 7.669 i nuovi contagi da coronavirus oggi 28 luglio 2022 in Lombardia, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 37 decessi. I tamponi effettuati sono stati 42.006, per un indice di positività del 18,2%. In totale 41.463 decessi in Lombardia dall'inizio della pandemia. I ricoverati negli ospedali lombardi sono 1.529 (-21) e quelli in terapia intensiva 49 (-9).

In provincia di Milano i nuovi positivi sono 2.149, di cui 756 a Milano città, a Bergamo 796, a Brescia 1.125, a Como 361, a Cremona 302, a Lecco 212, a Lodi 234, a Mantova 416, a Monza e Brianza 677, a Pavia 527, a Sondrio 89 e a Varese 553.

EMILIA ROMAGNA - Sono 5.996 i contagi da coronavirus in Emilia Romagna oggi, 28 luglio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati 22 morti. I nuovi casi sono stati individuati su un totale di 20.367 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 8.898 molecolari e 11.469 test antigenici rapidi. L’età media dei nuovi positivi di oggi è di 48,7 anni. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 29,4%.

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 48 (+3 rispetto a ieri, +6,7%), l’età media è di 62,8 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.693 (-84 rispetto a ieri, -4,7%), età media 76,1 anni. I casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 75.079 (+22). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 73.338 (+117), 97,7% del totale dei casi attivi. Le persone complessivamente guarite sono 5.938 in più rispetto a due giorni fa e raggiungono quota 1.653.444. In totale, dall’inizio dell’epidemia, i decessi in regione sono stati 17.463.

TOSCANA - Sono 3.211 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 28 luglio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 17 morti. Tra i nuovi casi, 643 sono stati individuati con tampone molecolare e 2.568 da test rapido antigenico. I contagi delle ultime 24 ore sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 1.225.842 (92,1% dei casi totali).

Oggi sono stati eseguiti 2.044 tamponi molecolari e 16.183 tamponi antigenici rapidi, di questi il 17,6% è risultato positivo. Sono invece 4.206 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 76,3% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 94.881, -0,4% rispetto a ieri. I ricoverati sono 743 (17 in meno rispetto a ieri), di cui 28 in terapia intensiva (6 in meno). Oggi si registrano 17 nuovi decessi: 10 uomini e 7 donne con un'età media di 80,6 anni.

ABRUZZO - Sono 2.195 i contagi da coronavirus in Abruzzo oggi, 28 luglio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati 20 morti. I nuovi dimessi/guariti rispetto a ieri sono 1.763. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 46.683 (+410 rispetto a ieri). Di questi, 283 pazienti (+4 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 8 (-3 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1.881 tamponi molecolari e 8.111 test antigenici.

Del totale dei casi positivi, 102.524 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+341 rispetto a ieri), 143.945 in provincia di Chieti (+611), 116.207 in provincia di Pescara (+538), 121.446 in provincia di Teramo (+549), 10.540 fuori regione (+117) e 7.235 (+37) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza

CALABRIA - Sono 2.201 i contagi da coronavirus in Calabria oggi, 28 luglio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati 5 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 7.876 tamponi effettuati. Segnalati altri 1.433 guariti. Il bollettino, inoltre, registra +763 attualmente positivi, +20 ricoveri (per un totale di 351) e, infine, +2 terapie intensive (per un totale di 12).