Covid oggi Italia, 6.076 contagi e 60 morti: bollettino 24 agosto

Sono 6.076 i nuovi contagi da Covid in Italia oggi, 24 agosto 2021, secondo il bollettino della Protezione Civile, con i dati coronavirus regione per regione. Nelle ultime 24 ore ci sono stati altri 60 morti. Da ieri sono stati processati 266.246 tamponi con un tasso di positività al 2,3%. Sono 4.036 le persone ricoverate con sintomi, 108 in più da ieri, mentre sono 504 le persone in terapia intensiva, 19 in più nelle ultime 24 ore.

Sono 4.230.677 i guariti, 6.248 in più da ieri, e 135.325 gli attualmente positivi.



I dati delle Regioni

SICILIA - Sono 1.491 i nuovi contagi da coronavirus in Sicilia secondo il bollettino di oggi, 24 agosto. Segnalati inoltre altri 11 morti: si tratta tuttavia di decessi registrati nei giorni precedenti (1 il 23 agosto, 7 il 22 agosto, 1 il 21 agosto, 1 il 18 agosto e 1 il 16 agosto). 19.927 i tamponi processati, gli attuali positivi salgono a 24.947. In un solo giorno i guariti sono stati 679. Crescono i ricoveri, anche nelle terapie intensive.

Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 740, mentre si trovano in terapia intensiva 102 pazienti. Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 374 a Palermo, 247 a Catania, 246 a Messina, 78 a Ragusa, 170 a Trapani, 62 a Siracusa, 141 a Caltanissetta, 129 ad Agrigento e 44 a Enna.

LAZIO - Sono 425 i nuovi contagi da coronavirus nel Lazio secondo il bollettino di oggi, 24 agosto. Registrati inoltre altri 6 morti. I nuovi casi a Roma sono 183. Oggi nel Lazio "si registrano 425 nuovi casi positivi (+77) e sono 126 casi in meno rispetto a martedì 17 agosto. Sono 6 i decessi, tutti recuperi (-2). I ricoverati sono 524 (-14), le terapie intensive sono 68 (+1), i guariti sono 731. I casi a Roma città sono a quota 183. La pressione ospedaliera è stabile", sottolinea l'assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato, al termine dell’odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle asl e aziende ospedaliere, policlinici universitari e l’ospedale pediatrico Bambino Gesù.

EMILIA ROMAGNA - Sono 472 i nuovi contagi da coronavirus in Emilia Romagna secondo il bollettino di oggi, 24 agosto. Registrati inoltre altri 3 morti. Dall’inizio dell’epidemia, nella Regione si sono registrati 407.914 casi di positività. 30.791 il totale dei tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 1,5%. Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid, estesa a tutti i cittadini sopra i 12 anni di età. Alle ore 15 sono state somministrate complessivamente 5.674.946 dosi; sul totale sono 2.594.422 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

SARDEGNA - Sono 179 i nuovi contagi da coronavirus in Sardegna secondo il bollettino di oggi, 24 agosto. Registrati inoltre altri due morti. 3.044 le persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 10.844 test. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 22 (lo stesso numero di ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 224 (+ 27 rispetto a ieri). Sono 7.543 i casi di isolamento domiciliare (131 in meno rispetto a ieri).

Per quanto riguarda i due nuovi decessi, si tratta di un uomo di 69 anni residente nella Città Metropolitana di Cagliari e una donna di 84 anni residente nella Provincia del Sud Sardegna.

ABRUZZO - Sono 92 i nuovi contagi da coronavirus in Abruzzo secondo il bollettino di oggi, 24 agosto. Registrati inoltre altri due morti. Il totale dei casi dall’inizio dell’emergenza sale quindi a 78.424. Il totale odierno risulta superiore in quanto sono stati inseriti alcuni casi risalenti ai giorni scorsi. Il bilancio dei pazienti deceduti sale a 2.522 (per quanto riguarda i due nuovi decessi, si tratta di un 80enne della provincia dell’Aquila e di un 84enne della provincia di Teramo). Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità.

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 73670 dimessi/guariti (+120 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 2232, -21 rispetto a ieri (nel totale sono ricompresi anche 403 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall’inizio dell’emergenza, sui quali sono in corso verifiche). Sono 68 i pazienti (+3 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in area medica; 13 (invariato rispetto a ieri con 1 nuovo ingresso) in terapia intensiva, mentre gli altri 2151 (-24 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2419 tamponi molecolari (1311604 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 5076 test antigenici (670511). Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 1.22 per cento. Del totale dei casi positivi, 19802 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+25 rispetto a ieri), 20145 in provincia di Chieti (+14), 19141 in provincia di Pescara (+17), 18574 in provincia di Teramo (+42), 639 fuori regione (+2) e 123 (+1) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

TOSCANA - Sono 537 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 24 agosto 2021, secondo i dati del bollettino della regione anticipati dal governatore Eugenio Giani. Si registrano 8 morti, 6 uomini e 2 donne con un'età media di 82,1 anni.

"I nuovi casi registrati in Toscana sono 537 su 14.757 test di cui 7.823 tamponi molecolari e 6.934 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 3,64% (9,0% sulle prime diagnosi)", scrive Giani, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati sono 4.681.933.

Oggi sono stati eseguiti 7.823 tamponi molecolari e 6.934 tamponi antigenici rapidi, di questi il 3,6% è risultato positivo. Sono invece 5.952 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 9% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 12.111, -0,7% rispetto a ieri. I ricoverati sono 426 (19 in più rispetto a ieri), di cui 41 in terapia intensiva (stabili).

Complessivamente, 11.685 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (105 in meno rispetto a ieri, meno 0,9%).

Sono 11.667 (33 in più rispetto a ieri, più 0,3%) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl Centro 4.284, Nord Ovest 5.924, Sud Est 1.459).

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 426 (19 in più rispetto a ieri, più 4,7%), 41 in terapia intensiva (stabili rispetto a ieri).

Le persone complessivamente guarite sono 248.225 (615 in più rispetto a ieri, più 0,2%): 0 persone clinicamente guarite (stabili rispetto a ieri), divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all'infezione e 248.225 (615 in più rispetto a ieri, più 0,2%) dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con tampone negativo.

PUGLIA - Sono 173 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 24 agosto 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri, registrato un morto. Il totale delle vittime dall'inizio dell'emergenza covid-19 è 6.695. I nuovi casi sono stati individuati su 15.572 test. Le persone attualmente positive sono 4.572. I pazienti covid ricoverati in area non critica sono 207. In terapia intensiva, invece, 25 persone.