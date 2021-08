Covid oggi Italia, 7.260 contagi e 55 morti: bollettino 19 agosto

Sono 7.260 i nuovi contagi da Covid registati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo il bollettino del ministero della Salute diffuso oggi, 19 agosto. Da ieri sono stati registrati altri 55 morti (ieri 69) che portano a 128.634 il totale delle vittime da inizio emergenza. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 206.531 tamponi, con un tasso positività che sale al 3,5% (ieri 3,1%).

In aumento le persone ricoverate in ospedale con sintomi che sono 3.627 (ieri 3.559), con un aumento di 68 persone rispetto a ieri mentre sono 460 i ricoverati in terapia intensiva (+18 rispetto a ieri), con 40 ingressi nelle ultime 24 ore. Sono 4.204.869 i guariti (+5.465) e 130.502 gli attualmente positivi (+1.720 ).

I numeri nelle regioni e nelle città:

LOMBARDIA - Sono 627 i nuovi casi di Covid-19 in Lombardia, a fronte di 33.615 tamponi effettuati, di cui è risultato positivo l’1,8%. Nelle ultime 24 ore sono morte 3 persone, per un totale di 33.872 decessi nella regione da inizio pandemia. Cresce il numero di pazienti in terapia intensiva: sono 42, 3 più di ieri. Diminuisce, invece, il numero di ricoverati nei reparti Covid ordinari: 309, 10 meno di ieri.

PIEMONTE - Sono 254 i contagi da coronavirus in Piemonte oggi, 19 agosto 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Non si registrano morti. I nuovi casi (di cui 45 dopo test antigenico) sono pari al 1,7 % di 15.284 tamponi eseguiti, di cui 10.726 antigenici. Dei 254 positivi, gli asintomatici sono 125 (49,2%). I ricoverati in terapia intensiva sono 14 (uguale rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 139 ( + 3 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.283. I tamponi diagnostici finora processati sono 6.216.303 (+ 15.284 rispetto a ieri), di cui 1.967.169 risultati negativi. I pazienti guariti sono complessivamente 358.792 (+ 210 rispetto a ieri).

LAZIO - Sono 548 i nuovi casi contagi da Covid-19 "compresi i recuperi (-155)", registrati nelle ultime 24 ore nel Lazio. Lo riferisce il bollettino della Regione diffuso oggi, 19 agosto. Sono 6 i decessi ( = ) compresi i recuperi. I ricoverati sono 526 (+2), le terapie intensive sono 65 (+1), i guariti sono 613. I casi a Roma città sono a quota 324.



LIGURIA - Sono 212 i contagi da coronavirus in Liguria oggi, 19 agosto 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri non si registrano morti. Gli attuali positivi sono 3.139. I nuovi casi sono stati individuati su 3.147 tamponi molecolari e 3.355 tamponi antigenici. I pazienti covid ricoverati in area non critica sono 87 (+ 3), in terapia intensiva 13 persone (+ 2).

CAMPANIA - Sono 647 i contagi da coronavirus in Campania oggi, 19 agosto 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Registrati altri 4 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 14.412 test. I pazienti Covid ricoverati in area non critica sono 340. In terapia intensiva, invece, 23 persone.

ABRUZZO - Sono 154 i nuovi contagi da coronavirus oggi 19 agosto 2021 in Abruzzo, secondo i dati dell'ultimo bollettino. I nuovi casi di positività al Covid portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 77.944. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nuovi casi e resta fermo a 2.519. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 73276 dimessi/guariti (+88 rispetto a ieri). Ricoverati in ospedale 60 pazienti (+3 rispetto a ieri); 11 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 2.078 (+62 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2.299 tamponi molecolari e 4.119 test antigenici (648162). Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 2.39 per cento. Del totale dei casi positivi, 19680 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+31 rispetto a ieri), 20057 in provincia di Chieti (+34), 19039 in provincia di Pescara (+25), 18406 in provincia di Teramo (+60), 636 fuori regione (+5) e 126 (-2) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

SARDEGNA - Sono 451 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore in Sardegna. Lo rende noto il bollettino della Regione diffuso oggi, 19 agosto. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 5.071 test. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 20 (+ 2 rispetto al dato di ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 175 (+10 rispetto al dato di ieri). 7.281 sono i casi di isolamento domiciliare (+82 rispetto al dato di ieri). Si registrano quattro decessi: due donne di 75 e 82 anni residenti nella Città Metropolitana di Cagliari, una donna di 68 residente nella Provincia di Nuoro e un uomo di 66 nella Provincia di Sassari, non residenteSardegna.

PUGLIA - Sono 217 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 19 agosto 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri, registrati 2 morti che portano a 6.688 il totale dei decessi dall'inizio dell'epidemia di covid-19. I nuovi casi sono stati individuati su 12.761 test. Le persone attualmente positive sono 4.334. I pazienti ricoverati per covid in area non critica sono 145. In terapia intensiva, invece, 23 persone.

TOSCANA - Sono 844 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 19 agosto 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Si registrano altri 6 decessi. I nuovi casi di positività sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 245.096 (92,7% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 9.406 tamponi molecolari e 4.821 tamponi antigenici rapidi, di questi il 5,9% è risultato positivo. Sono invece 6.728 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 12,5% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 12.320, +1,5% rispetto a ieri. I ricoverati sono 360 (6 in più rispetto a ieri), di cui 38 in terapia intensiva (1 in meno).

EMILIA ROMAGNA - Sono 576 i nuovi contagi da Covid registrati in Emilia-Romagna, su un totale di 21.821 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Lo riferisce il bollettino della Regione diffuso oggi, 19 agosto. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 2,6%. Si registrano tre decessi: una donna della provincia di Reggio Emilia di 97 anni, un uomo residente in provincia di Modena di 82 anni e una donna residente in provincia di Bologna di 87 anni. In totale, dall’inizio dell’epidemia, i decessi in regione sono stati 13.315. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 47 (stabili rispetto a ieri), 376 quelli negli altri reparti Covid (+8).

FRIULI VENEZIA GIULIA - Sono 59 i contagi rilevati oggi, 19 agosto, in Friuli Venezia Giulia su 3.206 tamponi molecolari con una percentuale di positività dell'1,84%. Sono inoltre 1.978 i test rapidi antigenici eseguiti dai quali sono stati rilevati 9 casi (0,46%). Secondo il bollettino diffuso dalle Regione, non si registrano decessi, mentre sono 10 le persone ricoverate in terapia intensiva (a quelle di ieri si aggiunge una paziente vaccinata solo in prima dose) mentre scendono a 26 i ricoverati in cura in altri reparti.

VALLE D'AOSTA - Sono 11 i nuovi contagi da Covid rilevati nelle ultime 24 ore in Valle d'Aosta, per un totale di 11.963 da inizio emergenza. Lo riferisce il bollettino della Regone diffuso oggi, 19 agosto. 341 i tamponi effettuati. Nessun nuovo decesso, con il totale delle vittime fermo a 473. Le persone attualmente ricoverate con sintomi sono 4, nessuno in terapia intensiva