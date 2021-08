Covid oggi Italia, 7.548 contagi e 59 morti: bollettino 25 agosto

Sono 7.548 i nuovi contagi da coronavirus oggi 25 agosto 2021 in Italia, secondo l'ultimo bollettino del ministero della Salute. Si registrano altri 59 morti.

Dall'inizio dell'emergenza sono 4.502.396 i contagiati dal Covid-19 in Italia mentre sono 128.914 le vittime. Al momento sono 135.724 le persone positive al coronavirus, 399 in più di ieri. I guariti dall'inizio dell'emergenza sono 4.237.758, 7.081 in più di ieri.

I dati delle Regioni:

SARDEGNA - Sono 487 i nuovi contagi di coronavirus in Sardegna secondo i dati del bollettino di oggi, 25 agosto. Si registrano 3 morti nelle ultime 24 ore. Da ieri sono 4.189 le persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 8.421 tamponi.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 24 (+ 2 rispetto a ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 225 (+ 1 rispetto a ieri). Sono 7.683 i casi di isolamento domiciliare (+140 rispetto a ieri).

LAZIO - Sono 442 i nuovi contagi di coronavirus nel Lazio secondo i dati del bollettino di oggi, 25 agosto 2021. Si registrano altri 4 morti. "Oggi si registrano 442 nuovi casi positivi (+17) in calo rispetto alla scorsa settimana (-261 rispetto a mercoledì 18 agosto) e sono 4 i decessi (-2). I ricoverati sono 516 (-8), mentre le persone in terapia intensiva sono 66 (-2), i guariti sono 702. I casi a Roma città sono a quota 134. Calano i ricoveri e le terapie intensive", ha detto l'assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato a conclusione dell’odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e aziende ospedaliere, policlinici universitari e l’ospedale pediatrico Bambino Gesù.

Sono 16.501 le persone attualmente positive a Covid-19 nel Lazio, di cui 516 ricoverati, 66 in terapia intensiva e 15.919 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 347.129 e i morti 8.494, su un totale di 372.124 casi esaminati. Nel Lazio "oggi sono state superate le 7,6 milioni di somministrazioni di vaccino", ha reso noto D'Amato.

EMILIA ROMAGNA - Sono 412 i nuovi contagi di coronavirus in Emilia Romagna secondo i dati del bollettino di oggi, 25 agosto. Si registrano altri 7 morti. Da ieri sono stati eseguiti 26.835 tamponi, il tasso di positività è del 1,5%. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 35 anni. La situazione dei contagi nelle province vede Rimini con 78 nuovi casi, quindi Modena e Ravenna (entrambe 44), Reggio Emilia (42) e poi Parma e Bologna (entrambe 41). Seguono Ferrara (34), Forlì (29), Cesena e Piacenza (entrambe 25), infine il Nuovo Circondario Imolese (9).

I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 14.887 (+51 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa sono complessivamente 14.422 (+46), il 96,9% del totale dei casi attivi. In totale, dall’inizio dell’epidemia, i decessi in regione sono stati 13.334. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 55 (+1 rispetto a ieri), 410 quelli negli altri reparti Covid (+4).

ABRUZZO - Sono 120 i nuovi contagi di coronavirus in Abruzzo secondo i dati del bollettino di oggi, 25 agosto. Si registra un morto nelle ultime 24 ore, per un totale di 2.523 decessi nella regione dall'inizio della pandemia di covid-19. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 2.230 (-2 rispetto a ieri). Sono 73 i pazienti (+5 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in area medica; 13 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 2.144 (-7 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2.587 tamponi molecolari (1.314.191 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 3.881 test antigenici (674.392). Il tasso di positività è pari a 1,85%. Del totale dei casi positivi, 19.838 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+36 rispetto a ieri), 20.167 in provincia di Chieti (+22), 19.164 in provincia di Pescara (+23), 18.604 in provincia di Teramo (+30), 648 fuori regione (+9) e 123 (invariato) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

FRIULI VENEZIA GIULIA - Sono 222 i contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia oggi, 25 agosto 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri, registrato un morto. Nel dettaglio su 4.922 tamponi molecolari sono stati rilevati 206 nuovi contagi (tra cui 11 migranti/richiedenti asilo: 2 a Trieste, 2 a Gorizia, 2 a Udine e 5 a Pordenone) con una percentuale di positività del 4,19%. Sono inoltre 3.110 i test rapidi antigenici eseguiti dai quali sono stati rilevati 16 casi (0,51%). Il decesso è relativo ad una donna del 1961 non vaccinata e con patologie pregresse ricoverata in terapia intensiva all'Ospedale di Udine; rimangono 11 le persone ricoverate in terapia intensiva mentre scendono a 28 gli ospedalizzati in altri reparti, come comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

I totalmente guariti sono 105.279, i clinicamente guariti 79 mentre le persone in isolamento ammontano a 1.037. Per quanto riguarda il Sistema sanitario regionale è stata rilevata la positività di infermiere dell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale e di un infermiere dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, mentre relativamente alle strutture residenziali per anziani si registra il contagio di due ospiti e di un operatore. Si segnala inoltre il caso di una persona risultata positiva al rientro dall'estero (Marocco).

PUGLIA - Sono 327 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 25 agosto 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri, registrati due morti. Il totale delle vittime dall'inizio dell'emergenza Covid-19 è 6.697. I nuovi casi sono stati individuati su 14.924 test. Le persone attualmente positive sono 4.550. I pazienti Covid ricoverati in area non critica sono 217. In terapia intensiva, invece, 25 persone.

TOSCANA - Sono 654 i nuovi contagi da coronavirus in Toscana secondo il bollettino di oggi, 25 agosto. Registrati inoltre altri 7 morti. 15.764 i test effettuati, di cui 5.673 tamponi molecolari e 10.091 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è al 4.15% (9.3% sulle prime diagnosi). I vaccini attualmente somministrati sono 4.705.889,

Il totale dei casi sale a 267.976 dall'inizio dell'emergenza sanitaria da coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,4% e raggiungono quota 249.151 (93% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 10.091 tamponi molecolari e 5.673 tamponi antigenici rapidi, di questi il 4,1% è risultato positivo. Sono invece 7.067 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 9,3% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 11.832, -2,3% rispetto a ieri. I ricoverati sono 419 (7 in meno rispetto a ieri), di cui 40 in terapia intensiva (1 in meno).