Covid oggi Italia, 75.861 contagi e 325 morti: bollettino 10 febbraio

Numeri del Covid in Italia, regione per regione, nel bollettino di Protezione Civile e ministero della Salute. Oltre 150mila vittime da inizio emergenza

Sono 75.861 i nuovi contagi da coronavirus oggi 10 febbraio 2022 in Italia, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 325 morti. Sono oltre 150mila (150.221) le vittime da inizio emergenza. Sono 683.715 (731.284 ieri) i tamponi effettuati da ieri che portano il tasso positività all'11,1%, stabile rispetto a ieri. Sono 17.354 i ricoverati con sintomi (17.932 ieri), meno 578 da ieri. In calo anche le persone in terapia intensiva che sono 1.322, meno 28 da ieri, con 83 ingressi nelle ultime 24 ore.



BOLLETTINO COVID, NUMERI REGIONE PER REGIONE

LAZIO - Sono 8.133 i nuovi contagi da coronavirus oggi 10 febbraio 2022 nel Lazio, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 15 morti. A Roma 4.067 casi di positività. "Oggi nel Lazio su 20.290 tamponi molecolari e 53.143 tamponi antigenici per un totale di 73.433 tamponi, si registrano 8.133 nuovi casi positivi (+137), sono 15 i decessi (-25), 1.994 i ricoverati (-48), 191 le terapie intensive (+1) e +11.699 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è all'11%.

I casi a Roma città sono a quota 4.067" comunica in una nota l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, al termine della videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19, che ha presieduto da remoto e in isolamento.

PIEMONTE - Sono 4.027 i contagi da coronavirus in Piemonte oggi, 10 febbraio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati 10 morti. I nuovi casi (di cui 3.118 dopo test antigenico) sono pari al 8,1% di 49.511 tamponi eseguiti, di cui 42.142 antigenici. Dei 4.027 nuovi casi gli asintomatici sono 3.292 (81,7%). I casi sono 3.115 di screening, 639 contatti di caso, 273 con indagine in corso

Il totale dei casi positivi diventa 938.304. I ricoverati in terapia intensiva sono 99 (-3 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 1.794 (-83 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 77.861. I tamponi diagnostici finora processati sono 14.951.314 (+49.511 rispetto a ieri).

Sono 10, 1 di oggi, i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte. Il totale diventa quindi 12.795.

FRIULI VENEZIA GIULIA - Sono 1.936 i nuovi contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo il bollettino di oggi, 10 febbraio. Registrati inoltre altri 8 morti. Su 8.380 tamponi molecolari sono stati rilevati 602 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 7,18%. Sono inoltre 14.540 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 1.334 casi (9,17%).

Si riducono le persone ricoverate in terapia intensiva che risultano essere 39, cosi come i pazienti ospedalizzati in altri reparti che sono 407. Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi.

CAMPANIA - Sono 7.362 i nuovi contagi da coronavirus oggi 10 febbraio 2022 in Campania, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 20 morti. I nuovi casi di positività sono emersi dall'analisi di 56.503 test.

Dei 20 nuovi decessi, 14 sono avvenuti nelle ultime 48 ore e 6 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. In Campania sono 80 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 1.270 i pazienti Covid ricoverati nei reparti di degenza.

CALABRIA - Sono 1.412 i nuovi contagi da coronavirus oggi 10 febbraio 2022 in Calabria, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 6 morti. I 1.412 nuovi contagi sono stati rilevati su 8.531 tamponi effettuati. Sono +1.518 i guariti. In totale 1.979 decessi da inizio emergenza. Il bollettino, inoltre, registra -112 attualmente positivi, -15 ricoveri (per un totale di 356) e, infine, -2 terapie intensive (per un totale di 23).

EMILIA ROMAGNA - Sono 5.947 i nuovi contagi da coronavirus oggi 10 febbraio 2022 in Emilia Romagna, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino della Regione. Si registrano altri 43 morti. Nel dettaglio, dall’inizio dell’epidemia da coronavirus, in Emilia Romagna si sono registrati 1.130.327 casi di positività, 5.947 in più rispetto a ieri, su un totale di 36.306 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 14.998 molecolari e 21.308 test antigenici rapidi.

Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 16,4%. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 135 (-2 rispetto a ieri, pari a -1,5%), l’età media è di 64,2 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 2.180 (-62 rispetto a ieri, -2,8%), età media 74,4 anni.

PUGLIA - Sono 5.778 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 10 febbraio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati 21 morti. I nuovi contagi sono stati individuati su 40.824 tamponi. I nuovi casi per provincia - Provincia di Bari: 1.600; Provincia di Bat: 408; Provincia di Brindisi: 579; Provincia di Foggia: 936; Provincia di Lecce: 1.482; Provincia di Taranto: 717; Residenti fuori regione: 35; Provincia in definizione: 21.

Le persone attualmente positive sono 101.544. I pazienti covid in ospedale ricoverati in area non critica sono 748. In terapia intensiva, invece, 68 persone.

TOSCANA - Sono 4.946 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 10 febbraio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione anticipato dal governatore Eugenio Giani su Telegram. "I nuovi casi registrati in Toscana sono 4.946 su 45.253 test di cui 12.891 tamponi molecolari e 32.362 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 10,93% (59,7% sulle prime diagnosi)", scrive Giani, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati in Toscana sono 8.454.694 di cui 2.196.392 dosi booster.

VENETO - Sono 7.427 i nuovi contagi covid in Veneto, secondo i dati dell'ultimo bollettino. Si registrano altri 27 morti, considerando la differenza tra il totale indicato ieri dal ministero della Salute e quello presente nel bollettino diffuso oggi dalla regione. Attualmente risultano ancora positive 132.132 persone in tutta la regione.

Il totale dei positivi da inizio pandemia sale a 1.250.599, quello dei decessi a 13.480. I ricoverati nelle aree non critiche degli ospedali veneti sono 1.635, 61 in meno rispetto a ieri. Un calo si vede anche nelle terapie intensive, dove ci sono 148 pazienti (-9).

SARDEGNA - Sono 2.365 i nuovi contagi da coronavirus in Sardegna secondo il bollettino di oggi, 10 febbraio. Si registrano inoltre altri 14 morti. 1.603 i casi diagnosticati da antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 17.519 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 30 (0). I pazienti ricoverati in area medica sono 403 (-1). 31.186 sono i casi di isolamento domiciliare (+560).

ABRUZZO - Sono 1.745 i nuovi contagi da coronavirus in Abruzzo secondo il bollettino di oggi. Si registrano inoltre altri 9 morti. I nuovi casi positivi di (età compresa tra 2 mesi e 97 anni) portano il totale dall’inizio dell’emergenza – al netto dei riallineamenti – a 238.803. Dei positivi odierni, 1227 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 9 nuovi casi (di età compresa tra 57 e 91 anni, 4 in provincia di Chieti, 2 in provincia di Teramo, 2 in provincia dell’Aquila, 1 risalente ai giorni scorsi e comunicato solo oggi dalla Asl) e sale a 2864.

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 126304 dimessi/guariti (+4634 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 109635* (-2899 rispetto a ieri). Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità precisando che nel totale sono ricompresi anche 68160 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall’inizio dell’emergenza, sui quali sono in corso verifiche.

VALLE D'AOSTA - Sono 109 i contagi da coronavirus in Valle d'Aosta oggi, 10 febbraio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrato un morto. I nuovi casi portano il totale delle persone positive da inizio emergenza a 30.570. I positivi attuali sono 2.450 di cui 2.406 in isolamento domiciliare, 49 ricoverati in ospedale, tre in terapia intensiva. I guariti complessivi 27.598: sono 231 in più rispetto a ieri. I casi fino ad oggi testati sono 125.997, i tamponi complessivamente effettuati 452.005. Con il decesso segnalato oggi salgono a 514 le persone decedute in Valle d’Aosta risultate positivi al covid da inizio epidemia.

BASILICATA - Sono 685 i nuovi contagi da coronavirus oggi 10 febbraio in Basilicata, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 2 morti. I nuovi casi sono stati individuati su un totale di 4.678 tamponi (molecolari e antigenici). Le persone decedute risiedevano a Baragiano e Matera. Sono state registrate 814 guarigioni. I ricoverati per Covid-19 sono 101 (+3) di cui 6 in terapia intensiva: 51 (di cui 3 in TI) nell'ospedale di Potenza; 50 (di cui 3 in TI) in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono circa 20.100. Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 2.099 somministrazioni. Finora 464.999 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (84 per cento della popolazione che ammonta a 553.254 residenti), 428.692 hanno ricevuto la seconda (77,5 per cento) e 319.985 sono le terze dosi (57,8 per cento), per un totale di 1.213.676 somministrazioni effettuate.