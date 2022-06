Numeri del Covid in Italia, regione per regione, nel bollettino di Protezione Civile e ministero della Salute

Sono 83.274 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 30 giugno 2022, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 59 morti. 296.030 i tamponi processati, che fanno rilevare un tasso di positività pari al 28,1%. Aumentano i pazienti ricoverati in terapia intensiva, che sono 261, 13 in più di ieri. Gli ingressi del giorno sono 43. Salgono anche i ricoverati con sintomi: 6.592, si tratta di 338 persone in più rispetto a ieri.

Ecco i dati, regione per regione:

LAZIO - Sono 7.756 i contagi da coronavirus nel Lazio oggi, 30 giugno 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati 5 morti. A Roma, segnalati 3.760 casi. Oggi nel Lazio "su 4.454 tamponi molecolari e 21.887 tamponi antigenici per un totale di 26.341 tamponi, si registrano 7.756 nuovi casi positivi (-2.093), sono 5 i decessi (stabile), 626 i ricoverati (+33), 54 le terapie intensive (+3) e +5.226 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 29,4%. I casi a Roma città sono a quota 3.760", dice l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, nel bollettino Covid quotidiano.

CAMPANIA - Sono 9.946 i nuovi contagi da covid in Campania secondo il bollettino di oggi, 30 giugno. Si registrano inoltre altri 4 morti: tre i decessi avvenuti nelle ultime 48 ore e uno avvenuto in precedenza ma registrato ieri. 30.192 i test eseguiti, positivo il 32,9% del totale. Negli ospedali campani sono 27 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva e 453 i pazienti Covid ricoverati nei reparti di degenza.

TOSCANA - Sono 5.068 i nuovi contagi da covid in Toscana secondo il bollettino di oggi, 30 giugno. Si registrano inoltre altri 4 morti. 988 i casi confermati con tampone molecolare e 4.080 da test rapido antigenico registrati nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 1.212.578 dall'inizio dell'emergenza sanitaria da Coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 1.149.060 (94,8% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 2.352 tamponi molecolari e 16.162 tamponi antigenici rapidi, di questi il 27,4% è risultato positivo. Sono invece 6.360 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 79,7% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 53.337, +6,2% rispetto a ieri. I ricoverati sono 426 (31 in più rispetto a ieri), di cui 13 in terapia intensiva (stabili). Oggi si registrano 4 nuovi decessi: un uomo e 3 donne con un'età media di 73 anni.



PIEMONTE - Sono 4.563 i contagi da coronavirus in Piemonte oggi, 30 giugno 2022, secondo numeri e dati covid della regione. Registrati 3 morti. Tra i nuovi casi, 4.399 sono risultati positivi a test antigenico. I tamponi effettuati in totale sono 20.650 di cui 19.263 test antigenici, il rapporto positivi tamponi si attesta al 22,1%. I ricoveri ordinari sono 341 (+ 10 rispetto a ieri), quelli in terapia intensiva 10, - 1 rispetto a ieri. Tre i decessi di pazienti con diagnosi di Covid.

SARDEGNA - Sono 2.733 i nuovi contagi da covid in Sardegna secondo il bollettino di oggi, 30 giugno. Non si registrano invece nuovi decessi. 2.522 i casi diagnosticati da antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 8.091 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 10 ( +3 ). I pazienti ricoverati in area medica sono 128 (+4) mentre sono 25327 i casi di isolamento domiciliare (+1589).



CALABRIA - Sono 1.990 i contagi da coronavirus in Calabria oggi, 30 giugno 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 3 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 6.366 tamponi effettuati. Segnalati altri 611 guariti. Il bollettino, inoltre, registra +1.376 attualmente positivi, +3 ricoveri (per un totale di 187) e, infine, terapie intensive stabili (per un totale di 8).