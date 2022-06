Covid oggi Italia, 8.512 contagi e 70 morti: bollettino 6 giugno

Sono 8.512 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 6 giugno 2022, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 70 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 75.010 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 11,3%. Sono 217 i pazienti in terapia intensiva, uno in meno di ieri, mentre aumentano (+42) i ricoveri ordinari che sono 4.453.

I DATI DALLE REGIONI

LAZIO - Sono 1.369 i nuovi contagi da coronavirus oggi 6 giugno nel Lazio, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. A Roma i casi sono a quota 950. Si registrano altri 3 morti. "Oggi nel Lazio, su 2.634 tamponi molecolari e 7.140 tamponi antigenici per un totale di 9.774 tamponi, si registrano 1.369 nuovi casi positivi (-659); sono 3 i decessi (stabili), 512 i ricoverati (-23), 33 le terapie intensive (+2) e +3.054 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 14,0%. I casi a Roma città sono a quota 950". Lo riferisce l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato, nel bollettino Covid quotidiano.

TOSCANA - Sono 317 i nuovi contagi da coronavirus oggi 6 giugnoin Toscana, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 12 morti. I nuovi casi Covid, 75 confermati con tampone molecolare e 242 da test rapido antigenico, portano il totale a 1.155.937 dall'inizio dell'emergenza sanitaria da Coronavirus e sono lo 0,03% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.121.679 (97% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 422 tamponi molecolari e 2.181 tamponi antigenici rapidi, di questi il 12,2% è risultato positivo. Sono invece 543 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 58,4% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 24.145, -4,5% rispetto a ieri. I ricoverati sono 242 (10 in più rispetto a ieri), di cui 18 in terapia intensiva (3 in più). Dei nuovi decessi: 7 sono uomini e 5 donne con un'età media di 84,5 anni (3 a Firenze, 3 a Pistoia, 1 a Lucca, 2 a Pisa, 1 a Arezzo, 1 a Siena, 1 a Grosseto).

ABRUZZO - Sono 205 i nuovi contagi da coronavirus oggi 6 giugno 2022 in Abruzzo, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 5 decessi. I nuovi casi di positività in Abruzzo portano il totale dall’inizio dell’emergenza - al netto dei riallineamenti - a 408151. Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 5 nuovi casi (di età compresa tra 79 e 91 anni, 2 in provincia di Chieti, 1 in provincia dell’Aquila, 2 risalenti ai giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl) e sale a 3338. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 387086 dimessi/guariti (+645 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 17727 (-445 rispetto a ieri). Di questi, 178 pazienti (-1 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 3 (-1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 596 tamponi molecolari (2337826 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 1012 test antigenici (3758199). Del totale dei casi positivi, 84813 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+38 rispetto a ieri), 116407 in provincia di Chieti (+74), 94410 in provincia di Pescara (+48), 100652 in provincia di Teramo (+35), 7980 fuori regione (+4) e 3889 (+6) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

CALABRIA - Sono 337 i nuovi contagi da coronavirus oggi 6 giugno 2022 in Calabria, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registra un altro decesso. Secondo il bollettino sull’emergenza Covid-19 diffuso dal dipartimento Tutela della salute della Regione Calabria, i 337 nuovi contagi sono stati registrati su 2.227 tamponi effettuati. Sono +621 i guariti. In totale 2.623 decessi da inizio emergenza. Il bollettino, inoltre, registra -285 attualmente positivi, -1 ricoveri (per un totale di 159) e, infine, +2 terapie intensive (per un totale di 6).