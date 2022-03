Covid oggi Italia, 85.288 contagi e 180 morti: bollettino 15 marzo

Numeri del Covid in Italia, regione per regione, nel bollettino di Protezione Civile e ministero della Salute

Sono 85.288 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 15 marzo 2022, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 180 morti.

DATI E NUMERI COVID DELLE REGIONI

LAZIO - Sono 10.562 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 15 marzo 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 14 morti. Da ieri sono guarite 6.782 persone. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 12.799 tamponi molecolari e 55.571 antigenici con un tasso di positività al 15,4%. I ricoverati sono 1.054, 18 in più di ieri, e 74 le terapie intensive occupate, 3 in meno da ieri. I casi a Roma città sono a quota 4.705. "L'accelerazione dei casi è dovuta in prevalenza a positivi asintomatici e reinfezioni" dice l'assessore alla Sanità della regione Lazio Alessio D'Amato.

Sono 98.235 le persone attualmente positive a Covid-19 nel Lazio, di cui 1.054 ricoverati, 74 in terapia intensiva e 97.107 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 1.042.574 e i morti 10.600 su un totale di 1.151.409 casi esaminati.

CAMPANIA - Sono 9.179 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 15 marzo 2022 in Campania, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 11 decessi, di cui solo 4 avvenuti nelle ultime 24 ore. Da ieri sono stati processati 50.444 tamponi, di cui 11.415 molecolari, con un tasso di positività del 18,19%. I ricoverati in area medica sono 553, mentre le terapie intensive occupate sono 37 in Regione. In Campania sono 37 i pazienti Covid, ricoverati in terapia intensiva, 3 in più rispetto al dato di ieri, e 553 i pazienti Covid, ricoverati nei reparti di degenza, 19 in meno rispetto al dato diffuso ieri.

VENETO - Sono 7.313 i nuovi contagi da coronavirus oggi 15 marzo in Veneto, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 15 morti, considerando la differenza tra il totale indicato ieri dal ministero della Salute e quello presente nel bollettino diffuso oggi dalla regione. Il totale dei casi da inizio pandemia sale a 1.389.473, mentre gli attualmente positivi sono 55.118. Il totale dei decessi da inizio epidemia sfiora i 14mila (13.997).In ospedale, i pazienti covid ricoverati in area medica sono 753, in terapia intensiva 61.

SARDEGNA - Sono 3.050 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 15 marzo 2022 in Sardegna, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono state registrate dieci vittime nell'isola. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 16.329 tamponi, tra molecolari e antigenici. Restano 18 i ricoverati in terapia intensiva e, con 5 posti letto occupati in più, sale a 328 il totale nell'area medica. Sono, invece, 864 i nuovi casi di isolamento domiciliare, per un totale di 25.315.

TOSCANA - Impennata di nuovi contagi da coronavirus oggi in Toscana: passano dai 1.769 di ieri ai 6.574 del 15 marzo secondo i numeri del bollettino covid della regione. Segnalati altri 27 morti. I nuovi casi sono stati registrati su 39.824 test di cui 8.178 tamponi molecolari e 31.646 test rapidi, come rende noto su Telegram il presidente della Regione Eugenio Giani. Il tasso dei nuovi positivi è 16,51% (66,5% sulle prime diagnosi).

I nuovi casi sono lo 0,7% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,4% e raggiungono quota 863.498 (95,4% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 8.178 tamponi molecolari e 31.646 tamponi antigenici rapidi, di questi il 16,5% è risultato positivo. Sono invece 9.886 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 66,5% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 32.218, +10,3% rispetto a ieri. I ricoverati sono 690 (9 in più rispetto a ieri), di cui 35 in terapia intensiva (3 in meno). Oggi si registrano 27 nuovi decessi: 13 uomini e 14 donne con un'età media di 84,3 anni.

PUGLIA - Sono 8.211 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 15 marzo 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 9 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 36.618 tamponi. I nuovi casi per provincia - Provincia di Bari: 2.237; Provincia di Bat: 598; Provincia di Brindisi: 699; Provincia di Foggia: 1.002; Provincia di Lecce: 2.559; Provincia di Taranto: 1.030; Residenti fuori regione: 64; Provincia in definizione: 22.

Le persone attualmente positive sono 84.537. I pazienti covid ricoverati in ospedale in area non critica sono 549. In terapia intensiva, invece, 27 persone.

FRIULI VENEZIA GIULIA - Sono 1.225 i nuovi contagi da covid in Friuli Venezia Giulia secondo il bollettino di oggi, 15 marzo. Si registrano inoltre altri 5 morti. 5.043 tamponi molecolari sono stati rilevati 238 nuovi casi, con una percentuale di positività del 4,72%. Sono inoltre 9.008 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 987 casi (10,96%). Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 9, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti calano e risultano essere 138. Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi. Per quanto riguarda l'andamento della diffusione del virus tra la popolazione, la fascia più colpita è quella 40-49 anni (18.29%), seguita dalla 50-59 (17.96%) e 30-39 (12.65%).

BASILICATA - Sono 1.165 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 15 marzo 2022 in Basilicata, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri c'è stato un morto a Matera. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 4.666 tamponi, tra molecolari e antigenici. Da ieri sono guarite 550 persone. I ricoverati per Covid-19 sono 90, uno in più di ieri, di cui 3, uno in più di ieri, in terapia intensiva. Nel complesso gli attuali positivi, residenti in Basilicata, sono circa 18.600.

VALLE D'AOSTA - Sono 101 i contagi da Coronavirus oggi, 15 marzo 2022 in Valle , secondo i dati covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri non c'è stato alcun morto. I positivi attuali sono 992, di cui 975 in isolamento domiciliare, 16 ricoverati in ospedale, 1 in terapia intensiva. Da ieri sono guarite 55 persone. I decessi di persone con diagnosi Covid da inizio emergenza ad oggi in Valle D’Aosta sono 522.

ABRUZZO - Sono 2.345 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 15 marzo 2022 in Abruzzo, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 5 morti che porta il totale delle vittime da inizio pandemia a 3.032. Da ieri i guariti sono stati 531. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 4414 tamponi molecolari e 13708 test antigenici con un tasso di positività al 12,94%. I ricoverati in ospedale sono 284, uno in più rispetto a ieri, mentre le terapie intensive occupate sono stabili a 13 . In isolamento domiciliare 32.189 persone. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Teramo a 647, Chieti a 604, L'Aquila a 556 e Pescara a 432.

EMILIA ROMAGNA - Sono 2.279 i nuovi contagi da Covid in Emilia Romagna secondo il bollettino di oggi, 15 marzo. Si registrano inoltre altri 17 morti. Dall’inizio dell’epidemia nella regione si sono registrati 1.219.922 casi di positività. 24.392 il totale dei tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 11.380 molecolari e 13.012 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 9,3%. Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid. Alle ore 15 sono state somministrate complessivamente 10.225.819 dosi; sul totale sono 3.764.697 le persone over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale, il 93,7%. Le terze dosi fatte sono 2.699.319.