Covid oggi Italia, 94.165 contagi e 60 morti: bollettino 29 giugno

Numeri del Covid in Italia, regione per regione, nel bollettino di Protezione Civile e ministero della Salute

Sono 94.165 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 29 giugno 2022, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 60 morti.

Sono 357.210 i tamponi processati, che fanno rilevare un tasso di positività pari al 26,3%. Aumentano i pazienti ricoverati in terapia intensiva, che sono 248 e 11 in più di ieri, e i ricoverati con sintomi, 6.254 e 219 in totale.



I DATI DALLE REGIONI

LAZIO - Sono 9.849 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 29 giugno 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 5 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 5.005 tamponi molecolari e 33.991 antigenici con un tasso di positività del 25,2%. I ricoverati sono stati 593 i ricoverati, 5 in più di ieri, 51 le terapie intensive occupate, numero uguale a ieri, e 2.734 i guariti delle ultime 24 ore. I casi a Roma città sono a quota 5.867.

Ecco i casi nel dettaglio delle ultime 24 ore. Asl Roma 1: sono 1.705 i nuovi casi e 3 i decessi. Asl Roma 2: sono 2.727 i nuovi casi e 2 i decessi. Asl Roma 3: sono 1.435 i nuovi casi. Asl Roma 4: sono 569 i nuovi casi. Asl Roma 5: sono 671 i nuovi casi. Asl Roma 6: sono 838 i nuovi casi.

Nelle province si registrano 1.904 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Asl di Frosinone: sono 658 i nuovi casi. Asl di Latina: sono 809 i nuovi casi. Asl di Rieti: sono 188 i nuovi casi. Asl di Viterbo: sono 249 i nuovi casi.

SARDEGNA - Sono 2.491 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 29 giugno 2022 in Sardegna, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 2 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 7.343 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono sette, uno in meno da ieri. I pazienti ricoverati in area medica sono 124, 2 in più di ieri. In isolamento domiciliare 23.738 persone.

ABRUZZO - Sono 2.010 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 29 giugno 2022 in Abruzzo, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri nessun decesso. Il numero delle vittime nella Regione resta fermo a 3.377. Da ieri sono guarite 991 persone. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 1.603 tamponi molecolari e 6.067 test antigenici.

I ricoverati in ospedale sono 131, 6 in più rispetto a ieri, mentre le terapie intensive occupate sono 5, numero invariato rispetto a ieri.

Del totale dei casi positivi, 89.814 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+477 rispetto a ieri), 122.278 in provincia di Chieti (+515), 99390 in provincia di Pescara (+438), 105293 in provincia di Teramo (+456), 8.439 fuori regione (+40) e 4399 (+82) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

TOSCANA - Sono 4.543 i nuovi contagi da coronavirus oggi 29 giugno 2022 in Toscana, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano 12 nuovi decessi: 6 uomini e 6 donne con un'età media di 76,8 anni. Gli attualmente positivi sono oggi 50.235, +5,7% rispetto a ieri. I ricoverati sono 395 (31 in più rispetto a ieri), di cui 13 in terapia intensiva (1 in meno). L'età media dei 4.543 nuovi positivi odierni è di 48 anni circa (10% ha meno di 20 anni, 22% tra 20 e 39 anni, 34% tra 40 e 59 anni, 24% tra 60 e 79 anni, 8% ha 80 anni o più). Complessivamente, 49.840 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (2.672 in più rispetto a ieri, più 5,7%).

EMILIA ROMAGNA - Sono 6.756 i nuovi contagi da Covid in Emilia Romagna secondo il bollettino di oggi, 29 giugno. Si registrano inoltre altri 7 morti. Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, nella regione si sono registrati 1.565.255 casi di positività. 20.126 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 9.986 molecolari e 10.140 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 33,6%. Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid. Alle ore 14 sono state somministrate complessivamente 10.582.710 dosi; sul totale sono 3.793.938 le persone over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale, il 94,4%. Le dosi aggiuntive fatte sono 2.921.775.