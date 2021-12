Covid oggi Italia, 9.503 contagi e 92 morti: bollettino 6 dicembre

Sono 9.503 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 6 dicembre 2021, secondo numeri e dati covid - regione per regione - nel bollettino di Protezione Civile e ministero della Salute. Da ieri registrati altri 92 morti. Sono stati 301.560 i tamponi effettuati con un tasso di positività del 3,1%. Sono 5.879 i ricoverati con sintomi covid (+282 da ieri) e 745 quelli in terapia intensiva (+9) con 45 ingressi in 24 ore.

NUMERI COVID REGIONE PER REGIONE, IL BOLLETTINO

CAMPANIA - Sono 782 i nuovi contagi da coronavirus oggi 6 dicembre 2021 in Campania, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 10 morti. I nuovi casi di positività sono emersi dall'analisi di 16.421 test, dei 10 nuovi decessi registrati dall'unità di crisi regionale 6 sono avvenuti nelle ultime 48 ore e 4 avvenuti in precedenza ma registrati ieri. In Campania sono 21 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 341 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.

CALABRIA - Sono 224 i nuovi contagi da coronavirus in Calabria secondo il bollettino di oggi, 6 dicembre. Si registrano inoltre altri 2 morti. 2.435 i tamponi effettuati, +134 guariti. 1.509 il totale dei decessi nella regione. Il bollettino, inoltre, registra +88 attualmente positivi, +81 in isolamento, +6 ricoverati e, infine, +1 terapie intensive (per un totale di 20).

PIEMONTE - Sono 776 i contagi da coronavirus in Piemonte oggi, 6 dicembre 2021, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati 5 morti. Nel dettaglio i nuovi casi (di cui 405 dopo test antigenico) sono pari al 1,5% di 50.208 tamponi eseguiti, di cui 45.336 antigenici. Dei 776 nuovi contagiati gli asintomatici sono 511 (65,9%). I ricoverati in terapia intensiva sono 40 (+4 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 460 (+20 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 13.197. I tamponi diagnostici finora processati sono 10.215.422 (+ 50.208 rispetto a ieri), di cui 2.536.627 risultati negativi.

Cinque decessi di persone positive al test del Covid-19, nessuno di oggi, sono stati comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte. Il totale diventa quindi 11.906 deceduti risultati positivi al virus. I pazienti guariti diventano complessivamente 383.800 (+483 rispetto a ieri).

LAZIO - Sono 1.006 i contagi da coronavirus nel Lazio oggi, 6 dicembre 2021, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 10 morti. A Roma segnalati 543 casi. Nel dettaglio, "su 12.655 tamponi molecolari e 15.747 tamponi antigenici, per un totale di 28.402 tamponi, si registrano 1.006 nuovi casi positivi (-543); sono 10 i decessi (+8), 765 i ricoverati (+49), 99 le terapie intensive (+4) e +713 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 3,5%. I casi a Roma città sono a quota 543", dice l'assessore alla Sanità e Integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

"Dei 10 decessi odierni, 7 non erano vaccinati. Rispetto allo stesso giorno di una settimana fa, abbiamo 115 casi in meno", sottolinea l'assessore.

ABRUZZO - Sono 89 (di età compresa tra 2 e 80 anni) i contagi da coronavirus in Abruzzo oggi, 6 dicembre 2021, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Non si registrano morti. Da ieri, dimesse o guarite 121 persone.

Sono 120 i pazienti (+5 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in area medica; 8 (+1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 4.920 (-38 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1.199 tamponi molecolari e 6.126 test antigenici. Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 1,21 per cento.

BASILICATA - Sono 63 i nuovi contagi da coronvirus oggi, 6 dicembre, in Basilicata, su un totale di 1.162 tamponi molecolari, e non si registrano decessi per Covid-19. Sono i dati Covid del bollettino della Regione riferito alle ultime 48 ore. I lucani guariti o negativizzati sono 37. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 14; nessuno è ricoverato in terapia intensiva. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono 1.180 (+24).

PUGLIA - Sono 187 i nuovi contagi da coronavirus oggi 6 dicembre in Puglia, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 6 morti. I nuovi casi, che sono stati individuati attraverso 17.045 tamponi effettuati, sono così suddivisi per provincia: Bari: 23; Bat: 5; Brindisi: 13; Foggia: 109; Lecce: 32; Taranto: 3; Residenti fuori regione: 0; Provincia in definizione: 2.

Le persone attualmente positive nella regione sono 4.632, 137 le persone ricoverate in area non critica, 18 i ricoverati in terapia intensiva. Da inizio pandemia sono 281.151 i casi totali, 4.904.805 i test eseguiti, 269.619 le persone guarite e 6.900 i decessi.

SARDEGNA - Sono 80 i contagi da coronavirus in Sardegna oggi, 6 dicembre 2021, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati 2 morti. I nuovi casi sono stati individuati sulla base di 816 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 4.983 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 11 (due in meno di ieri).

I pazienti ricoverati in area medica sono 82 (5 in più di ieri). 2.983 sono i casi di isolamento domiciliare ( 15 in meno di ieri). Si registrano due decessi: un uomo di 53 anni residente nella Città Metropolitana di Cagliari e un uomo di 61 anni, deceduto in provincia di Sassari, ma residente in Olanda.

FRIULI VENEZIA GIULIA - Sono 388 i nuovi contagi da coronavirus oggi 6 dicembre in Friuli Venezia Giulia, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 6 morti.

Su 3.303 tamponi molecolari sono stati rilevati 347 nuovi casi con una percentuale di positività del 10,51%. Sono inoltre 6.652 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 41 casi (0,62%), comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi, evidenziando che la fascia di maggior contagio risulta essere quella degli under 19 (26,5%).

VENETO - Sono 1.709 i nuovi contagi da coronavirus registrati oggi, 6 dicembre, in Veneto secondo il bollettino con i dati Covid della Regione. Si registrano anche 2 nuovi decessi. Il totale degli infetti dall'inizio della pandemia sale a 532.291, quello dei decessi a 12.005. Non si ferma la crescita invece dei ricoveri negli ospedali: nei reparti medici sono 700 i malati Covid (+ 44). Un ricoverato in meno invece rispetto a ieri nelle terapie intensive, 122.

VALLE D'AOSTA - Sono 35 i contagi da coronavirus in Valle d'Aosta oggi, 6 dicembre 2021, secondo i numeri del bollettino covid della regione. Registrato un morto. Le guarigioni sono 18. I contagiati attuali sono 763, di cui 20 ricoverati all'ospedale Parini (uno in terapia intensiva). Sono 481 le vittime dall'inizio della pandemia nella regione alpina.

TOSCANA - Sono 544 i nuovi contagi da coronavirus registrati in Toscana oggi, 6 dicembre, su 14.517 test di cui 6.000 tamponi molecolari e 8.517 test rapidi. Lo comunica su Telegram il presidente della Regione Eugenio Giani. Si impenna il tasso dei nuovi positivi, che passa da 2,10% (8% sulle prime diagnosi) di ieri a 3,75% (12,1% sulle prime diagnosi) di oggi.

ALTO ADIGE - Sono 109 i nuovi contagi da coronavirus oggi 6 dicembre in Alto Adige, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 6 morti. I laboratori dell'Azienda sanitaria della regione nelle ultime 24 ore hanno effettuato 912 tamponi pcr. Sono stati inoltre 112 i test antigenici positivi. I pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 98. I pazienti Covid-19 ricoverati nelle strutture private convenzionate sono, al 3 dicembre, 71. I pazienti Covid-19 in isolamento nelle strutture di Colle Isarco sono 4 e i pazienti Covid ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 15. Le persone in quarantena o isolamento domiciliare sono 9.949.