Covid oggi Italia, ancora record contagi

Un altro record di contagi covid in Italia, per il terzo giorno consecutivo. A Natale il bollettino, in quadro caratterizzato da una presenza già rilevante della variante Omicron, registra 54.762 casi su 969.752 tamponi, il tasso di positività è al 5,6%. La giornata del 25 dicembre va in archivio con oltre mezzo milione di attuali positivi nel paese: per la precisione, secondo Protezione Civile e ministero della Salute, sono 500.466.

L'epidemia non frena e la pressione sugli ospedali aumenta. Sono oltre 100 (106) gli ingressi in terapia intensiva in 24 ore, che portano il totale dei pazienti ricoverati a 1.071. Al netto dei dimessi ci sono 33 ricoverati in più nelle rianimazioni. Aumentano anche i ricoverati con sintomi che sono 80 in più. Così il totale dei pazienti nei reparti covid sale a 8.892.

Nel quadro nazionale, spiccano i dati di alcune regioni. La Lombardia, ancora in zona bianca, ritocca il proprio primato nel giro di 24 ore con 17.332 contagi. Il Veneto, in zona gialla, supera di nuovo quota 5.000. Sopra la soglia dei 4.000 ci sono il Lazio - candidato ad approdare in zona gialla per Capodanno - e la Campagna.

La sfida è soprattutto tra la contagiosità della variante Omicron e l'efficienza della campagna di vaccinazione. Oltre 17 milioni di dosi booster sono state somministrate in Italia. Sono 108.189.004 le dosi totali iniettate nell'arco di un anno, se si considera che le vaccinazioni sono partite il 27 dicembre 2020. Sono 46.209.085 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale con due dosi, pari all'85,56% della popolazione over 12, e 17.019.500 quelle che si sono già sottoposte alla dose di richiamo.

Riflettori accesi sui bambini: sono 151.143 i bambini nella fascia tra i 5 e gli 11 anni che sono stati sottoposti alla prima dose di vaccino. Si tratta del 4,13% della popolazione di quella fascia di età. Sono 3.388.524 in totale i bambini in attesa di prima dose. Sono il 76,40% i giovani tra i 12 e i 19 anni che hanno ricevuto la prima 'porzione'. Restano in attesa di prima dose 854.716 12-19enni.

Nuovo record anche per quanto riguarda il green pass: il 24 dicembre ne sono stati scaricati 1.721.948. Le certificazioni verdi emesse salgono così a 168.487.603. Sono 498.766 i green pass ottenuti con la vaccinazione, 1.205.808 sono stati rilasciati in seguito a tampone negativo e 17.374 per guarigione.

FRANCIA

Fanno riflettere anche i numeri della Francia, che supera i 100mila contagi quotidiani per la prima volta dall'inizio dell'emergenza. Vengono registrati 104.611 casi e segnalati altri 84 morti, che portano a 95.513 il totale dei decessi dall'inizio della pandemia. Preoccupa l'aumento di pazienti covid in terapia intensiva: altri 28 ingressi, per un totale di 3.282 malati in rianimazione.