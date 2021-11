Covid oggi Italia, aumento contagi bimbi anche con malattia severa

Aumentano i contagi covid tra i bambini under 10, anche con casi di malattia grave. Lo evidenzia all'Adnkronos Salute Annamaria Staiano, presidente della Società italiana di pediatria (Sip), commentando la raccomandazione dell'Ema sul vaccino anti-Covid per i bimbi under 12.

"Nelle ultime settimane stanno aumentando i contagi covid tra gli under 10, anche con malattia grave e qualche caso in terapia intensiva. Questo aumento dell'incidenza deve essere un forte campanello d'allarme per vaccinare i bambini ora che arriverà l'ok dell'Aifa dopo il via libera dell'Ema al vaccino per la fascia 5-11 anni. E' vero che nella maggior parte dei casi il virus si manifesta con forme lievi, ma non si possono escludere quelle severe", dice.

Durante la pandemia "in Italia abbiamo registrato 36 decessi in età pediatrica e quasi 300 casi di sindrome infiammatorio multisistemica - aggiunge Staiano - Per questo lancio un appello ai genitori: quando avremo le dosi di vaccino, non indugiate e portate i vostri figli a vaccinarsi. Tuteliamoli e aiutiamo anche i bambini fragili".