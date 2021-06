Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 10 giugno

Il bollettino Covid Italia con i dati della Protezione Civile - regione per regione - di oggi, 10 giugno, mentre il vaccino AstraZeneca resta sotto i riflettori, per le trombosi rare e per le somministrazioni ai giovani durante gli open day nelle varie regioni e alle donne, in particolare dopo i recenti casi di due giovani ricoverate a Genova dopo la vaccinazione con la prima dose di Vaxzevria.

Sono 88 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 10 giugno, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri, registrati altri 4 morti. I positivi attualmente sono 6.185. I nuovi casi sono stati individuati su 33.131 tamponi, il tasso di positività è 0,26%. I pazienti ricoverati per covid dono 510 (-30): in area non critica 452 persone (-26), mentre i pazienti in terapia intensiva sono 58 (-4).