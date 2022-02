Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 11 febbraio

Il bollettino con i numeri Covid in Italia oggi, venerdì 11 febbraio 2022, dati e news della Protezione Civile e del ministero della Salute - regione per regione - su contagi da Coronavirus, ricoveri e morti. Mentre calano Rt (sotto la soglia epidemica), incidenza, ricoveri e terapie intensive e da oggi si può stare senza mascherina all'aperto, i numeri da Lombardia e Campania, Toscana e Lazio, Puglia e Sicilia. Il bollettino delle grandi città come Milano, Roma e Napoli, il punto su campagna vaccinale e il booster.

VENETO

Sono 6.223 i nuovi contagi da coronavirus oggi 11 febbraio in Veneto, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 21 morti. Gli attuali positivi nella regione sono 120.575. In calo i pazienti attualmente positivi in area non critica (-174) e quelli attualmente positivi in terapia intensiva (-20).

TOSCANA

Sono 4.512 i nuovi contagi da coronavirus oggi 11 febbraio in Toscana, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19 anticipati sui social dal presidente della Regione Eugenio Giani. Registrati altri 26 morti. "I nuovi casi di Covid registrati in Toscana nelle ultime 24 ore sono 4.512 su 40.265 test di cui 12.748 tamponi molecolari e 27.517 test rapidi- si legge nel post - Il tasso dei nuovi positivi è 11,21% (62,5% sulle prime diagnosi)". I nuovi casi sono lo 0,6% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dell'1,5% e raggiungono quota 713.115 (88,3% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 86.268, -6,9% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.266 (29 in meno rispetto a ieri), di cui 91 in terapia intensiva (1 in più). Oggi si registrano 26 nuovi decessi: 17 uomini e 9 donne con un'età media di 83,1 anni.