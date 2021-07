Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 12 luglio

l bollettino Covid Italia di oggi, lunedì 12 luglio 2021, con dati della Protezione Civile e regione per regione su contagi, ricoveri, morti. Il punto e le ultime notizie sui vaccini nel Paese in allerta con la variante Delta. I numeri sul coronavirus da Lombardia e Lazio, Veneto e Campania, Sardegna e Piemonte, Sicilia e Puglia. Le ultime notizie dalle grandi città come Roma, Milano e Napoli. I dati delle regioni:

TOSCANA

Sono 66 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 12 luglio 2021, secondo i dati del bollettino della regione, come rende noto il governatore Eugenio Giani sui social. "I nuovi casi registrati in Toscana sono 66 su 3.288 test di cui 2.979 tamponi molecolari e 309 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,01% (3,6% sulle prime diagnosi)", scrive, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati sono 3.393.392.

Da ieri registrati 2 morti. I nuovi casi sono lo 0,03% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,04% e raggiungono quota 236.652 (96,6% dei casi totali). Secondo il bollettino sono stati eseguiti 2.979 tamponi molecolari e 309 tamponi antigenici rapidi, di questi il 2% è risultato positivo. Sono invece 1.851 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 3,6% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 1.471, -2% rispetto a ieri. I ricoverati sono 80 (1 in meno rispetto a ieri), di cui 14 in terapia intensiva (1 in meno).

VALLE D'AOSTA

Nelle ultime 72 ore in Valle d'Aosta sono stati rilevati due nuovi casi positivi al Covid-19 a fronte di 502 persone sottoposte a tampone. I contagiati attuali sono 22 e si trovano tutti in isolamento domiciliare. Tre i guariti. I morti dall'inizio della pandemia restano 473. Sono i dati del bollettino diffuso dalla Regione Valle d'Aosta in base ai dati dell'Usl.

PUGLIA

Sono 19 contagi i contagi da Covid rilevati oggi, 12 luglio, in Puglia, dove sono stati registrati 4.342 tamponi per l'infezione da coronavirus. Lo evidenzia il bollettino epidemiologico quotidiano stilato dalla regione sulla base delle informazioni del dipartimento della Salute. Sono stati registrati 2 decessi: 1 in provincia di Bari, 1 in provincia Bat. Ieri erano zero. In tutto hanno perso la vita 6.652 persone. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.741.375 test.