Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 13 giugno

Il bollettino Covid Italia di oggi, 13 giugno, con i dati regione per regione della Protezione Civile. Le news su contagi e morti nelle regioni. Il punto sui vaccini dopo lo stop alla somministrazione di AstraZeneca per gli under 60. Alla vigilia del cambio colore e del passaggio in zona bianca di Lombardia, Lazio, Piemonte, Emilia Romagna, Puglia e provincia autonoma di Trento ecco i dati e i numeri aggiornati sulla pandemia di coronavirus da Veneto e Campania, Sardegna e Sicilia e le ultime notizie sui nuovi casi nelle grandi città come Roma, Milano e Napoli. I dati delle regioni: