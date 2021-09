Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 14 settembre

Il bollettino Covid Italia di oggi, martedì 14 settembre 2021, con numeri e news della Protezione Civile e del ministero della Salute - regione per regione - su contagi, ricoveri, morti. I numeri dalla Sicilia, dalla Lombardia e dalla Puglia, dal Lazio e dalla Campania, dalla Toscana e dal Veneto, mentre sta per partire il piano per la terza dose di vaccino e si discute sulla possibilità di introdurre l’obbligo vaccinale e estendere il green pass. I numeri delle grandi città come Roma, Milano e Napoli. Il punto sui vaccini in Italia.

VENETO

Sono 427 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 14 settembre 2021, secondo i dati covid-19 nel bollettino della regione. Registrati altri 7 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 46.934 tamponi, il tasso di positività è allo 0,91%. "L'incidenza si sta abbassando", dice il governatore Luca Zaia. Nella regione, ad oggi i positivi sono 12.589. Sono 261 i pazienti covid in area non critica. In terapia intensiva, 56 persone. "In terapia intensiva -dice Zaia- l'80% dei pazienti non sono vaccinati. In area non critica, i non vaccinati sono quasi il 70%".

PUGLIA

Sono 187 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 14 settembre 2021, secondo i numeri del bollettino della regione. Registrati altri 4 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 15.099 test. Spiccano i 44 contagi in provincia di Bari. Le persone attualmente positive sono 3.589. I pazienti covid ricoverati in area non critica sono 183. In terapia intensiva, invece, 20 malati.

TOSCANA

Sono 279 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 14 settembre 2021, secondo i dati covid-19 del bollettino della regione anticipato dal governatore Eugenio Giani. "I nuovi casi registrati in Toscana sono 279 su 17.516 test di cui 7.099 tamponi molecolari e 10.417 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,59% (5,4% sulle prime diagnosi)", scrive Giani sui social, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati nella regione sono 5.108.788.