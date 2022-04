Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 16 aprile

Il bollettino con i numeri Covid in Italia di oggi, sabato 16 aprile 2022, con dati e numeri della Protezione Civile e del ministero della Salute - regione per regione - su contagi da coronavirus, ricoveri e morti. I numeri da Piemonte, Lombardia e Veneto, Toscana e Lazio, Campania e Sicilia. Il bollettino delle grandi città come Milano, Roma e Napoli, i numeri della campagna vaccinale. Ecco i dati, regione per regione:

VENETO

Sono 6.354 i nuovi contagi da coronavirus oggi 16 aprile in Veneto, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 10 morti. I casi registrati nelle ultime 24 ore sono in rialzo rispetto a ieri (6.325). Il totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia sale così a quota 1.591.636, quello dei decessi a 14.333. Scende il dato dei soggetti attualmente positivi, 77.424 (ieri erano 78.010). Migliora la situazione dei numeri ospedalieri, con 871 malati Covid ricoverati in area medica (contro gli 871 del giorno prima) e 39 (-4) in terapia intensiva.

TOSCANA

Sono 3.983 i nuovi contagi da coronavirus oggi 16 aprile in Toscana, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. anticipati dal presidente della regione Eugenio Giani via social. "I nuovi casi positivi sono 3.983 su 25.141 test di cui 4.596 tamponi molecolari e 20.545 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 15,84% (74,8% sulle prime diagnosi)", si legge nel post.

PUGLIA