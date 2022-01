Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 16 gennaio

Il bollettino con i numeri Covid in Italia oggi, domenica 16 gennaio 2022, dati e news della Protezione Civile e del ministero della Salute - regione per regione - su contagi da coronavirus, ricoveri e morti. I numeri da Piemonte, Lombardia e Veneto, Toscana e Lazio, Campania, Puglia e Sicilia. Il bollettino delle grandi città come Milano, Roma e Napoli, il punto sulla campagna vaccinale e le terze dosi. Riflettori sempre accesi sulla variante Omicron, sempre più diffusa in Italia dove un'altra regione Campania) passa in zona gialla mentre la Valle d'Aosta diventa arancione.

TOSCANA

Sono 10.287 i nuovi contagi da coronavirus oggi 16 gennaio in Toscana, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19 anticipati dal presidente della regione Eugenio Giani. "I nuovi casi registrati in Toscana sono 10.287 su 64.007 test di cui 20.600 tamponi molecolari e 43.407 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 16,07% (70,3% sulle prime diagnosi)", si legge nel post pubblicato sui social.

VENETO

Sono 13.094 i nuovi contagi da coronavirus oggi 16 gennaio in Veneto, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 19 morti. Il totale dei casi nella regione da inizio della pandemia il totale dei contagi è pari a 881.507, quello dei deceduti 12.725. Il totale degli attualmente positivi si attesta su 252.942 unità. Nei reparti medici sono ricoverati 1.735 pazienti Covid, nelle terapie intensive 198.