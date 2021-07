Covid Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 16 luglio

BASILICATA

Sono 10 i nuovi contagi da coronavirus oggi 16 luglio in Basilicata, secondo i dati dell'ultimo bollettino. Nessun nuovo decesso.

I nuovi casi di contagio sono stati registrati su un totale di 309 tamponi molecolari. Lo rende noto la task force regionale della Basilicata con il bollettino quotidiano. I lucani guariti o negativizzati sono 13. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 14 (+2) di cui nessuno in terapia intensiva mentre gli attuali positivi sono in tutto 561 (-3).

Per la vaccinazione, ieri sono state somministrate 6.536 dosi. Finora sono 325.658 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (58,9 per cento) e 200.318 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (36,2 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 525.976. I residenti in Basilicata sono 553.254.

VALLE D'AOSTA

Sono 5 i nuovi contagi da coronavirus oggi 16 luglio in Valle d'Aosta, secondo i dati dell'ultimo bollettino sanitario. Non si registrano altri morti. Il totale complessivo delle persone contagiate dal virus da inizio epidemia nella regione sale così a 11.708. I guariti complessivi sono 11.213 mentre i casi testati sono 68.786. I positivi attuali sono, invece, 22 tutti in isolamento domiciliare. Nessuno risulta ricoverato in ospedale. I decessi di persone risultate positive al Covid 19 in Valle d’Aosta da inizio epidemia sono 473.

MARCHE

Sono 52 i contagi da coronavirus nelle Marche oggi, 16 luglio 2021, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile sulla regione. Da ieri non è stato registrato nessun morto: il totale delle vittime dall'inizio dell'emergenza romane 3.038. Gli attuali positivi sono 1.419 (+28), mentre i dimessi/guariti sono 99.742 (+24).

FRIULI VENEZIA GIULIA

Sono 26 i nuovi contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo i dati del bollettino di oggi, 16 luglio 2021. Non si registrano morti nelle ultime 24 ore. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 4.249 tamponi molecolari dai quali sono stati rilevati 21 nuovi contagi, con un indice di positività dello 0,49%. Sono inoltre 1.802 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 5 casi (0,28%). Una persona è ricoverata in terapia intensiva, mentre i pazienti in altri reparti sono 6.

I decessi complessivamente ammontano a 3.789, con la seguente suddivisione territoriale: 813 a Trieste, 2.012 a Udine, 671 a Pordenone e 293 a Gorizia. I totalmente guariti sono 103.186, i clinicamente guariti 6, mentre le persone in isolamento sono 226. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 107.214 persone con la seguente suddivisione territoriale: 21.252 a Trieste, 50.397 a Udine, 21.100 a Pordenone, 13.073 a Gorizia e 1.392 da fuori regione.

Non si registrano positività tra il personale del Sistema sanitario regionale né tra gli ospiti e gli operatori delle strutture residenziali per anziani. È inoltre stato segnalato il contagio di una persona rientrante dalla Spagna.

ABRUZZO

Sono 25 (di età compresa tra 2 e 54 anni) i contagi da coronavirus in Abruzzo oggi, 16 luglio, secondo i dati del bollettino della regione. I nuovi casi portano il totale dall'inizio dell'emergenza a 75.308. Da ieri, non si registrano morti. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 924 (-4 rispetto a ieri).

25 pazienti (+1 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 1 (invariato rispetto a ieri con nessun nuovo ingresso) in terapia intensiva, mentre gli altri 898 (-5 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2613 tamponi molecolari e 2311 test antigenici. Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 0.5 per cento.

PUGLIA

Sono 46 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 16 luglio 2021, secondo i dati del bollettino della regione. I nuovi casi sono stati individuati su 6.156 test. Da ieri non sono stati registrati morti. Le vittime dall'inizio dell'epidemia rimangono 6.658. I pazienti ricoverati per covid sono 74. Gli attuali positivi sono 1.641 (-10), mentre i dimessi/guariti, secondo i dati della Protezione Civile, sono 245.746 (+56).