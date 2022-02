Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 18 febbraio

Il bollettino con i numeri covid in Italia oggi, venerdì 18 febbraio 2022, dati e news della Protezione Civile e del ministero della Salute - regione per regione - su contagi da coronavirus, ricoveri e morti. Mentre calano i contagi così come incidenza e Rt, ecco i numeri da Lombardia e Campania, Toscana e Lazio, Puglia e Sicilia. Il bollettino delle grandi città come Milano, Roma e Napoli, il punto sulla campagna vaccinale e le terze dosi.

VENETO

Sono 4.910 i nuovi contagi da coronavirus oggi 18 febbraio in Veneto, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 21 morti, considerando la differenza tra il totale indicato ieri dal ministero della Salute e quello presente nel bollettino diffuso oggi dalla regione. Ieri i nuovi casi erano stati 5.880. Il totale degli infetti dall’inizio dell’epidemia sale così a 1.292.744, quello dei decessi a 13.679. Gli attuali positivi sono 78.302 (- 4.963). Scende anche il dato dei malati Covid ricoverati in ospedale in area medica, sono 1.243, così come quello dei pazienti in terapia intensiva, 111.

TOSCANA

Sono 3.324 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 18 febbraio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Si registrano altri 28 morti. I nuovi casi Covid, 1.362 confermati con tampone molecolare e 1.962 da test rapido antigenico, portano il totale a 831.284 dall'inizio dell'emergenza sanitaria da Coronavirus e sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,9% e raggiungono quota 767.990 (92,4% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 8.846 tamponi molecolari e 20.773 tamponi antigenici rapidi, di questi l'11,2% è risultato positivo. Sono invece 5.702 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 58,3% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 54.527, -6% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.044 (45 in meno rispetto a ieri), di cui 66 in terapia intensiva (4 in meno). Oggi si registrano 28 nuovi decessi: 16 uomini e 12 donne con un'età media di 84,5 anni.

BASILICATA

Sono 628 i nuovi contagi da coronavirus oggi 18 febbraio in Basilicata, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 7 morti. I nuovi casi sono stati individuati su un totale di 3.563 tamponi (molecolari e antigenici)Le persone decedute risiedevano a Pisticci (2), San Fele, Tolve, Tursi e in Puglia (2). Sono state registrate 656 guarigioni. Nonostante l'elevato numero giornaliero di decessi, risale il numero dei posti letto occupati.

I ricoverati per Covid-19 sono 104 (+9) di cui 1 (-1) in terapia intensiva: 57 nell'ospedale di Potenza; 47 (di cui 1 in TI) in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono circa 19.800. Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 1.063 somministrazioni. Finora 466.276 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (84,3 per cento della popolazione che ammonta a 553.254 residenti), 432.520 hanno ricevuto la seconda (78,2 per cento) e 329.640 sono le terze dosi (59,6 per cento), per un totale di 1.228.436 somministrazioni effettuate. Le fasce di età con la maggiore copertura nell'ordine sono 70-79 anni (prima dose 99,95%; seconda 96,4%; terza 88,6%), 60-69 anni (prima dose 98%; seconda 93,4%; terza 81,3%), over 80 (prima 96,1%; seconda 93,1%; terza 84,9%) e 16-19 anni (prima 92,6%; seconda 82,5%; terza 49,4%).

PUGLIA