Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 19 febbraio

Il bollettino con i numeri covid in Italia di oggi, sabato 19 febbraio 2022, con dati e news della Protezione Civile e del ministero della Salute - regione per regione - su contagi da coronavirus, ricoveri e morti. All'indomani dei dati Iss sul nuovo calo settimanale di contagi, incidenza e Rt - e nel giorno del via libera del Cts Aifa alla quarta dose di vaccino anti covid per gli immunodepressi -, ecco i numeri da Lombardia e Campania, Toscana e Lazio, Puglia e Sicilia. Il bollettino delle grandi città come Milano, Roma e Napoli, il punto sulla campagna vaccinale e le terze dosi.

I dati regione per regione:

TOSCANA

Sono 3.050 i nuovi contagi da covid in Toscana secondo il bollettino di oggi, 19 febbraio. Si registrano inoltre altri 13 morti. 1.174 i casi confermati con tampone molecolare e 1.876 da test rapido antigenico, che portano il totale a 834.334 dall'inizio dell'emergenza sanitaria da Coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,9% e raggiungono quota 774.906 (92,9% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 8.647 tamponi molecolari e 20.516 tamponi antigenici rapidi, di questi il 10,5% è risultato positivo. Sono invece 5.518 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 55,3% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 50.648, -7,1% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.021 (23 in meno rispetto a ieri), di cui 61 in terapia intensiva (5 in meno). Oggi si registrano 13 nuovi decessi: 9 uomini e 4 donne con un'età media di 78,2 anni.

BASILICATA

In Basilicata sono 648 i nuovi contagi da covid secondo il bollettino con numeri e dati di oggi, 19 febbraio. Si registrano inoltre altri 3 morti. 3.770 i tamponi (molecolari e antigenici) effettuati nelle ultime 24 ore. Le persone decedute risiedevano a Lagonegro, Castronuovo Sant'Andrea e in Calabria. Sono state registrate 678 guarigioni.