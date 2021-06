Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 2 giugno

Il bollettino Covid Italia -regione per regione- oggi, 2 giugno, alla vigilia dell'avvio delle prenotazioni per la vaccinazione per tutti e non più per fasce d'età. I dati da Lombardia a Lazio, da Toscana a Sicilia, da Puglia a Veneto. Il bollettino della Protezione Civile su contagi, ricoveri e morti. I numeri sui vaccini, le ultime news da Roma, Milano, Napoli. I dati delle regioni:

TOSCANA

Sono 162 i nuovi casi registrati in Toscana oggi, 2 giugno, secondo i dati del bollettino della regione anticipati dal governatore Eugenio Giani. "Continua a scendere l’incidenza dei nuovi casi positivi ogni 100mila abitanti, oggi 42", scrive Giani sui social. "I nuovi casi registrati in Toscana sono 162 su 17.694 test di cui 9.244 tamponi molecolari e 8.450 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 0,92% (2,8% sulle prime diagnosi). Vaccini attualmente somministrati: 2.168.232", si legge nel post.

MARCHE

Sono 125 i nuovi contagi da Coronavirus registrati oggi, 2 giugno, nella Marche. Lo rende noto Servizio Sanità della Regione Marche, comunicando che nelle ultime 24 ore sono stati testati 3484 tamponi: 1674 nel percorso nuove diagnosi (di cui 352 nello screening con percorso Antigenico) e 1810 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 7,5%). Questi casi comprendono soggetti sintomatici (21 casi rilevati), contatti in setting domestico (35 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (39 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (4 casi rilevati), contatti in ambiente di vita/socialità (1 caso rilevato), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (9 casi rilevati), screening percorso sanitario (1 caso rilevato). Per altri 15 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Nel Percorso Screening Antigenico sono stati effettuati 352 test e sono stati riscontrati 9 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare) per un rapporto positivi/testati pari al 3%.