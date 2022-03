Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 2 marzo

Il bollettino con i numeri Covid in Italia di oggi, mercoledì 2 marzo, con dati e news della Protezione Civile e del ministero della Salute - regione per regione - su contagi da coronavirus, ricoveri e morti. I numeri da Piemonte e Lombardia, Veneto e Toscana, Lazio, Campania e Sicilia. Il bollettino delle grandi città come Milano, Roma e Napoli, il punto sulla campagna vaccinale e le terze dosi mentrecalano i ricoveri, anche tra i bambini.

VENETO

Sono 3.434 i nuovi contagi da coronavirus oggi 2 marzo in Veneto, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 18 morti, considerando la differenza tra il totale indicato ieri dal ministero della Salute e quello presente nel bollettino diffuso oggi dalla regione. Gli attualmente positivi nella regione sono 51.177 (-1.203 rispetto alle 24 ore precedenti). Il totale dei casi da inizio pandemia è 1.337.488. Il Veneto scende sotto quota 1.000 nei ricoveri di pazienti Covid in area medica (995, -31 rispetto a ieri). In calo anche il dato delle terapie intensive, con 93 pazienti (-6). Il totale dei decessi sale a 13.857.

TOSCANA

Sono 2.413 i nuovi contagi da coronavirus oggi 2 marzo in Toscana, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19 anticipati via social dal presidente della Regione Eugenio Giani. "I nuovi casi registrati in Toscana sono 2.413 su 24.388 test di cui 7.414 tamponi molecolari e 16.974 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 9,89% (47,5% sulle prime diagnosi)", si legge nel post.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Sono 585 i nuovi contagi da coronavirus oggi 2 marzo in Friuli Venezia Giulia, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 6 morti. Su 5.554 tamponi molecolari sono stati rilevati 266 nuovi casi, con una percentuale di positività del 4,79%. Sono inoltre 5.184 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 319 casi (6,15%). Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 16, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti scendono a 191. Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi. Per quanto riguarda l'andamento della diffusione del virus tra la popolazione, la fascia più colpita è quella 40-49 (19,66%), seguita da quella 50-59 (15,73%) e da quella 30-39 anni (14,53%).

PUGLIA