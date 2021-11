Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 2 novembre

Il bollettino con i dati del Covid in Italia oggi, martedì 2 novembre 2021, numeri e news della Protezione Civile e del ministero della Salute - regione per regione - su contagi da coronavirus, ricoveri e morti. I numeri da Lombardia, Piemonte e Veneto, Toscana e Lazio, Campania, Puglia e Sicilia. Il bollettino delle grandi città come Roma, Milano e Napoli. Il punto sulla terza dose e in generale sulla campagna vaccini in Italia, riflettori accesi anche sull'ipotesi di un prolungamento dello stato d'emergenza.



VENETO

Sono 336 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 2 novembre 2021, secondo i dati del bollettino covid diffuso dal governatore Luca Zaia. Da ieri, registrato un morto. I nuovi casi sono stati individuati su 15.736 tamponi, il tasso di positività è del 2,13%. I pazienti covid ricoverati in ospedale sono 257 (+9): 218 in area non critica, 39 in terapia intensiva.

PUGLIA

Sono 83 i nuovi contagi da coronavirus oggi 2 novembre 2021 in Puglia, secondo i dati dell'ultimo bollettino della Regione. Nessun nuovo decesso. I nuovi casi di positività registrati su 14.824 test giornalieri. Sono 3.119 le persone attualmente positive in Puglia, 141 quelle ricoverate in area non critica, 20 persone in terapia intensiva. Da inizio emergenza sono 273.092 i casi totali nella Regione, 4.217.532 i test eseguiti, 263.138 le persone guarite e 6.835 i decessi.

TOSCANA

Sono 190 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 2 novembre 2021, secondo i dati covid del bollettino della regione anticipati dal governatore Eugenio Giani su Telegram. "I nuovi casi registrati in Toscana sono 190 su 14.510 test di cui 4.814 tamponi molecolari e 9.696 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,31% (4,7% sulle prime diagnosi)", scrive Giani, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati in Toscana sono 5.915.245.