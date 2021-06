Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 20 giugno

Il bollettino Covid Italia di oggi, 20 giugno 2021, alla vigilia del passaggio di altre Regioni in zona bianca che determinerà una nuova mappa dell'Italia, tutta in area bianca tranne la Valle d'Aosta in zona gialla. I dati regione per regione della Protezione Civile, le news su contagi e morti e il punto sui vaccini nelle regioni. I numeri sulla pandemia di coronavirus da Lombardia e Lazio, Veneto e Campania, Sardegna e Piemonte, Sicilia e Puglia e le notizie dalle grandi città come Roma, Milano e Napoli. I dati delle regioni: