Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 20 ottobre

Il bollettino con i dati del Covid in Italia oggi, mercoledì 20 ottobre 2021, numeri e news della Protezione Civile e del ministero della Salute - regione per regione - su contagi da coronavirus, ricoveri e morti. I numeri da Lombardia, Piemonte e Veneto, Toscana e Lazio, Campania, Puglia e Sicilia. Il bollettino delle grandi città come Roma, Milano e Napoli. Il punto sulla campagna vaccini in Italia, che "procede più spedita della media Ue" ha detto oggi il presidente del Consiglio, Mario Draghi. Secondo i dati Iss relativi al periodo tra l'1 febbraio e il 5 ottobre 2021, i morti per Covid, tra i non vaccinati, sono 23 volte di più rispetto alle persone che avevano ricevuto 2 dosi di vaccino.

BASILICATA

Sono 20 i contagi da coronavirus in Basilicata oggi, 20 ottobre 2021, secondo i dati Covid del bollettino della regione. I nuovi casi sono stati individuati su un totale di 645 tamponi molecolari. Non si registrano morti. I lucani guariti o negativizzati sono 31. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 22 di cui nessuno in terapia intensiva mentre gli attuali positivi residenti in Basilicata sono in tutto 929 (-13).

Per la vaccinazione, sono state effettuate 942 somministrazioni ieri. Finora 430.298 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (77,8 per cento del totale della popolazione residente) mentre 391.529 hanno completato il ciclo vaccinale (70,8 per cento), per un totale di 821.827 somministrazioni effettuate.

PUGLIA

Sono 147 i nuovi contagi da coronavirus oggi 20 ottobre 2021 in Puglia, secondo i dati dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 2 morti.

Sono 22.606 i test giornalieri effettuati e 2.018 le persone attualmente positive, 131 ricoverate in area non critica e 17 in terapia intensiva. Da inizio emergenza registrati 270.749 casi totali ed eseguiti 3.972.279 test. Complessivamente sono 261.910 le persone guarite in Puglia e 6.821 quelle decedute.

TOSCANA

Sono 224 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 20 ottobre 2021, secondo i dati Covid del bollettino della Regione. Si registrano 2 nuovi decessi: 2 uomini, con un'età media di 93 anni (1 a Pistoia e l'altro a Massa Carrara).

I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 274.029 (95,7% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 5.124, -1,9% rispetto a ieri. I ricoverati sono 233 (2 in più rispetto a ieri), di cui 22 in terapia intensiva (1 in meno). L'età media dei 224 nuovi positivi odierni è di 47 anni circa (23% ha meno di 20 anni, 14% tra 20 e 39 anni, 27% tra 40 e 59 anni, 23% tra 60 e 79 anni, 13% ha 80 anni o più).

Alle 12.00 di oggi sono state effettuate complessivamente 5.717.578 vaccinazioni, 14.556 in più rispetto a ieri (+0,3%).