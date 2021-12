Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 21 dicembre

Il bollettino con i numeri Covid in Italia oggi, martedì 21 dicembre 2021, dati e news della Protezione Civile e del ministero della Salute - regione per regione - su contagi da coronavirus, ricoveri e morti. I numeri da Lombardia e Veneto, Toscana e Lazio, Campania, Puglia e Sicilia. Il bollettino delle grandi città come Milano, Roma e Napoli, il punto sulla campagna vaccinale e le terze dosi. Riflettori accesi sulla variante Omicron e sulla cabina di regia presieduta dal premier Mario Draghi in programma per giovedì. "Se i dati di giovedì 23 dicembre fossero quelli che abbiamo oggi, non ci sarebbe bisogno di ulteriori restrizioni" ha detto Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute, ospite a 'Non stop news' su Rtl 102.5.

PUGLIA

Sono 673 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 21 dicembre 2021, secondo numeri covid del bollettino della regione. Registrati altri 4 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 29.928 tamponi. I casi sono così suddivisi: provincia di Bari 129; provincia di Bat 90; provincia di Brindisi 57; provincia di Foggia 85; provincia di Lecce 199; provincia di Taranto 99; residenti fuori regione 13; Provincia in definizione 1.

Le persone attualmente positive sono 7.723. I pazienti covid ricoverati in ospedale in area non critica sono 167. In terapia intensiva, invece, 21 malati.

TOSCANA

Sono 1.316 i nuovi contagi da coronavirus in Toscana secondo il bollettino di oggi, 21 dicembre. Si registrano inoltre altri 4 morti. 48.847 i test effettuati, di cui 12.466 tamponi molecolari e 36.381 test rapidi. Lo comunica sui suoi profili social il presidente della Regione Eugenio Giani. Il tasso dei nuovi positivi è 2,69% (11,3% sulle prime diagnosi). Gli attualmente positivi sono oggi 18.181, +5,8% rispetto a ieri. I ricoverati sono 424 (18 in più rispetto a ieri), di cui 61 in terapia intensiva (stabili).

Oggi si registrano 4 nuovi decessi: 2 uomini e 2 donne con un'età media di 79,5 anni. Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale - relativi all'andamento dell'epidemia in regione.

BASILICATA

Sono 169 i nuovi contagi da coronavirus oggi 21 dicembre 2021 in Basilicata, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Nessun nuovo decesso. I nuovi casi sono stati rilevati su un totale di 1.988 tamponi molecolari. I lucani guariti o negativizzati sono 57. In aumento i ricoveri per Covid-19, il numero è salito a 38 (+6) di cui nessuno in terapia intensiva: 17 nell'ospedale di Potenza e 21 in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono 1.997 (+106).