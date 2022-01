Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 21 gennaio

Il bollettino con i numeri covid in Italia oggi, venerdì 21gennaio 2022, dati e news della Protezione Civile e del ministero della Salute - regione per regione - su contagi da coronavirus, ricoveri e morti nel Paese mentre scende l'indice Rt e rimane stabile l'incidenza. News dalla cabina di regia su zona arancione e zona gialla. Ecco i numeri da Lombardia e Campania, Toscana e Lazio, Puglia e Sicilia. Il bollettino delle grandi città come Milano, Roma e Napoli, il punto sulla campagna vaccinale e le terze dosi.

VENETO

Sono 19.117 i nuovi contagi da coronavirus in Veneto nelle ultime 24 ore. Lo riporta il bollettino quotidiano della Regione. I morti sono 26 arrivando così a un totale di 12.888 da inizio della pandemia. Sono 1.765 i ricoverati (-31) in area medica e 203 quelli in terapia intensiva (+1).

TOSCANA

Sono 13.049 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 21 gennaio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione anticipati dal governatore Eugenio Giani su Telegram. "I nuovi casi registrati in Toscana sono 13.049 su 72.849 test di cui 21.874 tamponi molecolari e 50.975 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 17,91% (75,6% sulle prime diagnosi)", scrive Giani, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati in Toscana ad oggi sono 7.885.450.