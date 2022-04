Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 24 aprile

Il bollettino con i numeri Covid in Italia di oggi, domenica 24 aprile 2022, con dati e news della Protezione Civile e del ministero della Salute - regione per regione - su contagi da coronavirus, ricoveri e morti. I numeri da Piemonte, Lombardia e Veneto, Toscana e Lazio, Campania e Sicilia. Il bollettino delle grandi città come Milano, Roma e Napoli, i numeri della campagna vaccinale. I dati delle regioni:

VENETO

Sono 4.891 i nuovi contagi da coronavirus oggi 24 aprile in veneto, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 4 morti considerando la differenza tra il totale indicato ieri dal ministero della Salute e quello presente nel bollettino diffuso oggi dalla regione. Il totale dei casi da inizio della pandemia sale a 1.636.052, quello dei decessi a 14.392. Scendono gli attuali positivi a 74.687 (-631); in calo anche i dati clinici, con 857 pazienti in area medica (-7) e 34 (-1) in terapia intensiva.

TOSCANA

Sono 3.403 i nuovi contagi da coronavirus oggi 24 aprile in Toscana, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 3 morti. I nuovi casi Covid, 1.050 confermati con tampone molecolare e 2.353 da test rapido antigenico, portano io totale a 1.078.868 dall'inizio della pandemia da Coronavirus e sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 1.015.096 (94,1% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 4.057 tamponi molecolari e 16.253 tamponi antigenici rapidi, di questi il 16,8% è risultato positivo. Sono invece 4.909 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 69,3% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 53.981, +2,4% rispetto a ieri. I ricoverati sono 681 (3 in meno rispetto a ieri), di cui 21 in terapia intensiva (2 in più).

PUGLIA