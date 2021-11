Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 24 novembre

Il bollettino con i numeri Covid in Italia oggi, mercoledì 24 novembre 2021, dati e news della Protezione Civile e del ministero della Salute - regione per regione - su contagi da coronavirus, ricoveri e morti. I numeri da Piemonte, Lombardia e Veneto, Toscana e Lazio, Campania, Puglia e Sicilia. Il bollettino delle grandi città come Milano, Roma e Napoli, il punto sulla campagna vaccinale. Riflettori accesi sul super Green pass che verrà adottato in Italia anche in zona bianca e avrà una durata di 9 mesi. E' la linea scelta oggi dal governo per contrastare la quarta ondata di contagi Covid. Per le attività ricreative servirà il vaccino, per recarsi al lavoro sarà sufficiente il tampone.



TOSCANA

Sono 391 i nuovi contagi da coronavirus registrati in Toscana oggi, 24 novembre, secondo il bollettino con i dati Covid della Regione. Sono stati eseguiti 8.905 tamponi molecolari e 19.290 tamponi antigenici rapidi, di questi l'1,4% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 8.100, -1% rispetto a ieri. I ricoverati sono 300 (3 in meno rispetto a ieri), di cui 47 in terapia intensiva (2 in più). Oggi si registrano 4 nuovi decessi: 4 uomini, con un'età media di 72,3 anni. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 282.994 (94,8% dei casi totali).

VENETO

Sono 1.931 i nuovi contagi da coronavirus oggi 24 novembre 2021 in Veneto, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 3 decessi. I nuovi casi a fronte dell’effettuazione di 23.285 tamponi molecolari e 67.307 antigenici, registra il bollettino aggiornato alle ore 8 di oggi.

"Lo scenario di questa ondata ci dice che i vaccini stanno funzionando. Il bollettino di questa mattina in Veneto ci dice che ci sono 1931 contagiati, l'anno scorso, senza vaccini, avevamo già 2.000 persone in ospedale, oggi sono 500 - ha detto il presidente della Regione Veneto Luca Zaia ai microfoni di Rtl 102.5 - L'83% dei miei ricoverati in terapia intensiva sono non vaccinati. Io rispetto le idee di tutti, ma ho l'obbligo di dire ai cittadini che la vaccinazione è il vero grande fronte, per l'ospedalizzazione e anche per il contagio: riduce di 6 volte la possibilità di essere contagiati e di 8 volte quella di essere ricoverati".