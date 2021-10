Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 27 ottobre

Il bollettino con i dati del Covid in Italia oggi, mercoledì 27 ottobre 2021, numeri e news della Protezione Civile e del ministero della Salute - regione per regione - su contagi da coronavirus, ricoveri e morti. I numeri da Lombardia, Piemonte e Veneto, Toscana e Lazio, Campania, Puglia e Sicilia. Il bollettino delle grandi città come Roma, Milano e Napoli. Il punto sulla terza dose e in generale sulla campagna vaccini in Italia, che "sta continuando perché il nostro obiettivo è sfondare la soglia dell'86% di prime dosi per portarci ancora più avanti verso il 90%" ha detto il commissario straordinario all'emergenza coronavirus, generale Francesco Paolo Figliuolo.



PUGLIA

Sono 265 i nuovi contagi da coronavirus oggi 27 ottobre 2021 in Puglia, secondo i dati dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 4 morti.

I nuovi casi di positività su 21.417 test giornalieri. Sono 2.538 le persone attualmente positive, 128 le persone ricoverate in area non critica, 18 in terapia intensiva. Complessivamente, da inizio emergenza, sono 272.081 i casi totali in Puglia, 4.113.165 i test eseguiti, 262.711 le persone guarite, 6.832 i decessi.

TOSCANA

Sono 302 i nuovi contagi da coronavirus in Toscana secondo il bollettino di oggi, 27 ottobre. 27.201 i test effettuati, di cui 8.581 tamponi molecolari e 18.620 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,11% (3,9% sulle prime diagnosi). Ad anticipare i dati è il governatore della Regione, Eugenio Giani.