Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 29 gennaio

Il bollettino con i numeri Covid in Italia oggi, sabato 29 gennaio 2022, dati e news della Protezione Civile e del ministero della Salute - regione per regione - su contagi da Coronavirus, ricoveri e morti mentre il report Iss conta da inizio pandemia quasi 10 milioni di casi Covid-19 in Italia. Ecco i numeri da Lombardia e Campania, Toscana e Lazio, Puglia e Sicilia. Il bollettino delle grandi città come Milano, Roma e Napoli, il punto su campagna vaccinale e il booster che, dall'ultimo report Iss, risulta efficace al 68% contro l'infezione e al 96% contro la malattia grave.

VENETO

Sono 15.631 i nuovi contagi da coronavirus in Veneto oggi, 29 gennaio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 36 morti. Diminuiscono i ricoveri che in area medica sono 1497 (-40) e 156 quelli in terapia intensiva (-12).

TOSCANA

Sono 9.713 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 29 gennaio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 36 morti. I nuovi casi (4.017 confermati con tampone molecolare e 5.696 da test rapido antigenico) portano a 726.793 il totale dall'inizio dell'emergenza sanitaria. I nuovi casi sono l'1,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono del 3% e raggiungono quota 557.486 (76,7% dei casi totali).

Oggi sono stati eseguiti 18.108 tamponi molecolari e 50.768 tamponi antigenici rapidi, di questi il 14,1% è risultato positivo. Sono invece 13.825 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 70,3% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 161.093, -3,8% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.461 (5 in più rispetto a ieri), di cui 109 in terapia intensiva (7 in meno). Oggi si registrano 36 nuovi decessi: 17 uomini e 19 donne con un'età media di 82,6 anni.