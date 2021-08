Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 3 agosto

Il bollettino Covid Italia di oggi, martedì 3 agosto 2021, con dati e news della Protezione Civile - regione per regione - su contagi, ricoveri, morti da Lombardia, Toscana, Veneto, Lazio, Campania e Sicilia. In vista del varo del green pass - obbligatorio dal 6 agosto - ecco i numeri legati alla variante Delta nelle regioni e nelle città: da Roma a Milano, da Napoli a Torino. I dati delle regioni:

TOSCANA

Sono 326 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 3 agosto 2021, secondo i dati del bollettino della regione anticipati dal governatore Eugenio Giani. Non si registrano morti "I nuovi casi registrati in Toscana sono 326 su 12.655 test di cui 6.832 tamponi molecolari e 5.823 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,58% (5,6% sulle prime diagnosi)", scrive Giani sui social, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati sono 4.158.100.

I nuovi casi (317 confermati con tampone molecolare e 9 da test rapido antigenico) sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 238.521 (94,1% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 8.013, +2% rispetto a ieri. I ricoverati sono 193 (14 in più rispetto a ieri), di cui 23 in terapia intensiva (3 in più).

PUGLIA

Sono 213 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 3 agosto 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Registrato un morto. I nuovi casi sono stati individuati su 11.623 test: 31 in provincia di Bari, 27 in provincia di Brindisi, 31 nella provincia BAT, 25 in provincia di Foggia, 61 in provincia di Lecce, 36 in provincia di Taranto, 3 casi di residenti fuori regione. 1 caso di provincia di residenza non nota è stato riclassificato e attribuito. Sono 2.585 sono i casi attualmente positivi. I pazienti ricoverati per covid sono 94.