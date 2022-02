Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 3 febbraio

Il bollettino con i numeri Covid in Italia oggi, giovedì 3 febbraio 2022, dati e news della Protezione Civile e del ministero della Salute - regione per regione - su contagi da Coronavirus, ricoveri e morti. I numeri da Lombardia e Campania, Toscana e Lazio, Puglia e Sicilia. Il bollettino delle grandi città come Milano, Roma e Napoli, il punto su campagna vaccinale e il booster dopo il nuovo decreto con nuove regole su Green pass e scuola.

TOSCANA

Sono 8.175 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 3 febbraio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione, come annuncia il governatore Eugenio Giani su Telegram. "I nuovi casi registrati in Toscana sono 8.175 su 61.762 test di cui 17.546 tamponi molecolari e 44.216 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 13,24% (67,3% sulle prime diagnosi)", scrive Giani, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati in Toscana sono 8.301.051.

VENETO

Sono 11.902 i nuovi contagi covid oggi 3 febbraio in Veneto, secondo i dati dell'ultimo bollettino. Si registrano altri 24 morti, considerando la differenza tra il totale indicato ieri dal ministero della Salute e quello presente nel bollettino diffuso oggi dalla regione. Il totale delle persone colpite dal virus dall’inizio della pandemia è 1.193.244, quello delle vittime 13.264. Gli attuali positivi sono 202.890, 1.808 i malati ricoverati nei reparti non critici degli ospedali, mentre il numero delle persone ricoverate nelle terapie intensive è 162 (-6).