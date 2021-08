Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 31 agosto

Il bollettino Covid Italia di oggi, 31 agosto, con dati e news della Protezione Civile - regione per regione - su contagi, ricoveri, morti. Alla vigilia dell'introduzione del Green pass Italia obbligatorio anche per treni, navi, arei, scuole e università, i numeri dalla Sicilia in zona gialla da ieri, con nuove regole, dalla Lombardia e dalla Puglia, dal Lazio e dalla Campania. I numeri delle grandi città come Roma, Milano e Napoli. Il punto sui vaccini in Italia.